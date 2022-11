St. Charles East frappe le billet pour l’État avec une victoire sur Loyola – Shaw Local

HINSDALE – Des taches de mascara ont accompagné les larmes qui coulaient sur le visage de Maya Lopez alors qu’elle était agressée par des amis et sa famille juste après le milieu du tribunal.

St. Charles East – lors de la dernière saison de l’entraîneur Jennie Kull avant sa retraite – a battu la Loyola Academy, tête de série n ° 1, 25-22, 25-18 dans la supersection Hinsdale Central Class 4A pour permettre aux Saints de leur premier voyage de retour dans l’État depuis 2011.

La marche pour St. Charles East a commencé en août, avec une fiche de 5-2 lors du match de la conférence DuKane. Leur dernière défaite remonte au 15 octobre face à la Benet Academy. Depuis lors, ils ont remporté sept matchs consécutifs en route vers des plaques régionales, sectionnelles et maintenant supersectionnelles.

“Cela signifie tout”, a déclaré Lopez, le spécialiste défensif des Saints au milieu d’une montre de coéquipiers et de célébrations. «Je voulais tout faire pour mes coéquipiers et tout pour Kull. C’est contre qui nous avons joué toute la saison. C’est sa dernière année. Nous voulons en faire le meilleur à ce jour.

“C’est vraiment un honneur que mes coéquipiers m’aient confié ce rôle [as defensive specialist] et j’ai pu bien les faire », a déclaré Lopez.

Les Saints (33-7) affronteront Mother McAuley lors de la demi-finale d’État de vendredi au Red Bird Arena à 20h30.

St. Charles East a réussi à surmonter une paire de déficits de deux points dans le premier set pour finalement égaliser à 20-20 sur le bloc en plein essor de Lexi Crossen au filet. Après un autre kill Crossen et une erreur d’attaque de Loyola, les Ramblers ont répondu avec une paire de kills d’Ellen Gundlach et Gabby Charlier pour égaliser à 22.

Crossen et Kate Goudreau ont réussi des attaques décisives avant qu’une ultime erreur de Loyola sur un ascenseur ne termine le premier set à 25-22.

Malgré le déficit, les Saints ne semblaient pas montrer trop de bruit dans le caucus.

“Nous jouons un point à la fois”, a déclaré Lopez. « Nous sommes restés aussi calmes que possible. Nous voulions simplement ne pas réagir de manière excessive. Nous savions que nous étions déjà descendus. Nous savions comment gérer ces situations. Nous nous y sommes préparés lors de nos entraînements. C’est ainsi que nous pratiquons; c’est comme ça qu’on joue.

Dans le deuxième set, les Ramblers et les Saints ont égalé huit équipes au point 18. À partir de là, quatre erreurs et attaques décisives de Goudreau et Musial ont créé une balle de match dans la séquence.

Au cours d’un va-et-vient prolongé sur la balle de match, Schneider a lancé une volée dont les Ramblers ont obtenu un morceau, mais ils n’ont pas pu la remettre en place pour assurer le voyage des Saints à Normal, dans l’Illinois.

“Nous travaillons ensemble”, a déclaré Kristin Erickson, senior des Saints. «Parler constamment sur le terrain est notre plus grande chose. Et, si nous sommes coincés, juste [keep] Aller. Nous parlons juste de chaque point et tout compte pour nous. Nous ne voulons laisser tomber personne. Même quand on rate un point, on sait qu’on va récupérer le suivant car on est tous confiants.

Goudreau a mené avec 13 attaques décisives, Crossen sept et Natalee Rush cinq. Goudreau a également eu cinq récupérations, tandis qu’Erikson en a eu quatre et Musial, Rush et Lopez en ont eu deux.

«Nous avons absolument tellement confiance. Je pense qu’en pratique, nous avons simulé toutes ces équipes et nous avons déployé tant d’efforts », a déclaré Musial au milieu des cris d’exaltation et des « youpi » de Kull en arrière-plan. «Je sais juste qu’en entrant dans ces matchs, nous étions tellement préparés et nous n’avions aucun doute dans notre esprit que nous pourrions nous en sortir. Avec la force que nous avons en tant que joueurs en termes de talent et la connexion en termes de relations ; avoir Kull et le reste des entraîneurs, tout [came] ensemble.”

Loyola (31-9), qui était en lice pour sa première candidature d’État depuis 2014, a été rythmée par six attaques décisives par Gundlach, cinq par Charlier et quatre par Ava Bogan.

«Nous avons définitivement mené un énorme combat, mais encore une fois, nous avons mené un bon combat [22] points le premier set et 18 points le deuxième set. C’est 25points [to win]», a déclaré l’entraîneur des Ramblers, Mallory Thelander. « Nous devons nous battre tout le match. C’est là que nous avons échoué.

“Et puis nos erreurs de service”, a poursuivi Thelander. «Je veux dire, nous avons eu quatre erreurs de service dans le deuxième set. Quand c’est un match serré, vous rattrapez ces quatre points et nous pouvons gagner ça.