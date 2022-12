St. Charles East, deuxième après le premier jour à Dvorak, envoie quatre en demi-finale – Shaw Local

MACHESNEY PARK – En tant que double champion d’État et récent champion du tournoi Walsh Ironman de 126 livres, Ben Davino est sans aucun doute la tête d’affiche de St. Charles East dans sa formation universitaire.

L’étudiant de première année Dom Munaretto – également champion Walsh Ironman 2022 à 106 livres – est une autre star potentielle en devenir pour les Saints à part entière.

“[Munaretto is] toujours super décousu », a déclaré samedi Davino, un junior de St. Charles East, lors du 34e tournoi annuel de Dvorak de son coéquipier de première année. «Il luttera avec notre poids lourd s’il le peut. C’est un super scrappy [and] enfant dur. Et, j’aime ça chez lui. Il n’est jamais vraiment prêt à se retirer, et c’est une bonne chose. Il a un avenir super brillant.

Le tournoi s’étend sur deux jours, les matchs de demi-finale et de championnat commençant dimanche. Munaretto, Davino, Tyler Guerra et Jayden Colon ont tous prévalu lors de leurs matchs de quart de finale dans la tranche de championnat pour mener les Saints à une deuxième place avant dimanche.

AJ Marino (120), Ethan Penzato (132), Gavin Connolly (152), Lane Robinson (160) et Brody Murray (170) sont toujours en vie dans les rondes de lutte.

“Il montre qu’il est ‘ce type’ dès le début et c’est génial”, a déclaré Davino à propos de Munaretto. « C’est super à voir. Je suis super excité de le voir dans le reste de sa carrière au lycée, surtout cette année et l’année prochaine avec qui.

Munaretto a également reçu un laissez-passer au premier tour avant de l’emporter sur Lukas Tsirtsis du Mont Carmel par chute technique. En quart de finale, il a battu Cole Dyer de Cleveland (Tennessee) par une autre chute technique.

“C’est incroyable”, a déclaré Munaretto à propos de sa performance au tournoi Ironman la semaine dernière. « J’ai travaillé très fort à l’entraînement et je me suis amélioré. Je travaille juste à corriger mes erreurs. Le gamin que j’avais en finale m’a battu la dernière fois [in the Super 32 tournament]. Il m’a planifié. La dernière fois que je l’ai combattu et que j’ai perdu, j’ai juste paniqué et je n’étais pas prêt à avoir un match serré. Mais cette fois, j’étais préparé et j’ai remporté la victoire.

Munaretto a une variété de partenaires d’entraînement, tous jouant un rôle dans l’aide à façonner ses premiers succès jusqu’à présent.

«Je lutte juste tout autour; obtenir juste un tas de looks différents, travailler sur ma technique et m’améliorer », a déclaré Munaretto.

Davino, pour sa part, a reçu un laissez-passer au premier tour au Dvorak; puis, remporté par chute technique sur Maksim Mukhamedaliyev de Hersey 12-5 le match suivant. Dans son quart de finale, Davino a effectué le tombé sur Tyson Zvonar de Lincoln-Way East.

Guerra, le junior des Saints à 138 livres, a vaincu Solomon Gilliam de Glenbard North par chute technique en quart de finale. Lors de l’Ironman de la semaine dernière, Guerra a perdu dans la ronde sanglante pour la deuxième saison consécutive.

“Cela m’a en quelque sorte amené à me concentrer un peu plus sur l’ouverture de mon attaque”, a déclaré Guerra. « Juste entrer dans mes attaques et ne pas être aspiré par les matchs des autres. Apprendre de mes pertes, prendre ce que je pouvais trouver ce que je fais mal et juste le réparer. [Coach Jason] Potter m’aide beaucoup dans la salle. On passe en revue mes matchs et on fait des ajustements. J’apprends toujours et je m’améliore. »

Guerra a pris la troisième place lors de la rencontre d’État de l’IHSA l’année dernière. De toute évidence, gagner d’abord est maintenant l’objectif.

“J’ai commencé à soulever beaucoup plus, donc je suis devenu plus fort”, a déclaré Guerra. « Je me suis beaucoup entraîné. Je me concentre juste sur tout ce que je peux faire pour m’améliorer : manger, courir, lutter, tout jusqu’à présent.

Colon a battu Ryder Janeczko de Yorkville lors de son match de quart de finale par chute technique. Colon luttait pour la première fois à Dvorak.

“C’est plutôt bon. J’aime ça », a déclaré Colon à propos de ses impressions sur le tournoi. “C’est toujours amusant de voir de nouvelles compétitions car nous ne voyons pas la moitié de ces équipes avant l’état. C’est toujours bon de voir certains des enfants avant de se rendre à l’État.

“C’est un lutteur génial”, a déclaré Davino à propos de Colon. “Il ne s’arrête pas et ça me met beaucoup en colère, donc c’est toujours quelque chose de bien à avoir dans la salle pour vous faire avancer. Il me pousse juste, donc c’est définitivement l’un de mes meilleurs partenaires de forage.

St. Charles East avait sept lutteurs au total qui se sont qualifiés pour le quart de finale du championnat – Munaretto, Davino, Guerra, Colon, Penzato, Connolly et Murray.

La gamme entière des Saints, cependant, vient «à chaque fois pour gagner».

“Nous nous poussons dans la salle pour le faire et par état, nous allons être de très haut calibre”, a déclaré Davino, “Et juste être meilleurs que ce que nous sommes maintenant, ce qui est impressionnant donc je suis excité pour la fin de saison. »