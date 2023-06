St. Charles devrait approuver des incitatifs de remboursement d’impôt au successeur de Blue Goose – Shaw Local

Le conseil municipal de St. Charles est sur le point d’approuver un accord d’incitation économique qui verserait jusqu’à 2,6 millions de dollars en remboursements d’impôts aux nouveaux promoteurs de l’ancien marché Blue Goose.

Les échevins voteront sur l’accord lors de la prochaine réunion du conseil municipal le 19 juin, après que le comité de planification et de développement a recommandé l’approbation de l’accord d’incitation économique, un amendement PUD pour permettre un panneau de 20 pieds et une déclaration d’engagements, conditions, restrictions et servitudes, lors de la séance du 12 juin.

Les recommandations ont été approuvées lors de trois votes distincts 6-1. L’échevin Ron Silkaitis a voté non et les échevins Ryan Bongard et Paul Lencioni étaient absents.

Le terrain du centre-ville est vacant depuis mars 2022, lorsque Blue Goose Market a fermé ses portes après plus de 90 ans d’activité. Maintenant, la ville travaille avec les promoteurs Swanson Development Group & Fort Union, ou SDGFTU, LLC, pour amener un nouveau locataire épicier au centre-ville.

La ville garde toujours secret le nom de «l’épicier de la nation premium» proposé, car la vente du terrain au 300 S. 2nd St. n’est toujours pas officielle. Lencioni, qui est également vice-président du comité de planification et de développement et ancien PDG de Blue Goose, est toujours propriétaire de la propriété.

Le président et chef de la direction de Blue Goose Market, Paul Lencioni (au centre), partage un toast avec les clients lors de la dernière dégustation de vin du marché le jeudi 24 février 2022. (Sandy Bresner)

Accord d’incitation économique

Les responsables de St. Charles ont recommandé l’approbation d’un accord d’incitation économique avec le promoteur proposé, dans lequel une partie de la taxe de vente produite par l’épicerie sera reversée au promoteur.

Les développeurs cherchent à recevoir 2,6 millions de dollars en remboursements de la taxe de vente au cours des 15 prochaines années.

Pendant les quatre premières années de l’accord, la ville paierait au promoteur 100 % de la taxe de vente municipale et 66,66 % de la taxe d’habitation générée par le magasin.

À partir de la cinquième année, la ville paiera au promoteur 50 % de la taxe de vente municipale et de la taxe d’habitation jusqu’à l’expiration de l’accord de 15 ans, ou jusqu’à ce que le montant maximum de 2,6 millions de dollars soit reçu par le promoteur.

Selon les projections de ventes, le montant maximum de la remise devrait être atteint au cours de la 12e année de l’accord. L’épicier devrait générer un total de 8,3 millions de dollars en taxes au cours de l’entente de 15 ans, la ville recevant une part nette de 5,7 millions de dollars.

Les coûts de développement totaux sont estimés à 10,6 millions de dollars, ce qui comprend les coûts d’acquisition, de construction et de financement. L’accord note que ces coûts n’incluent pas les 11,6 millions de dollars supplémentaires que le locataire de l’épicier s’attend à dépenser pour la construction intérieure, car cela ne sera pas couvert par les promoteurs.

En plus des incitations fiscales, la ville rembourserait également le promoteur pour les améliorations apportées aux parkings municipaux environnants.

Selon l’accord, les promoteurs prendraient en charge le coût du resurfaçage et des améliorations du paysage de rue à la fois sur leur propre propriété et sur les lots appartenant à la ville le long de la 1ère rue. On s’attendrait à ce que la qualité du travail et des matériaux corresponde au réaménagement de la première rue adjacente de la ville, et les promoteurs seraient responsables de tout l’entretien futur.

Améliorations proposées du stationnement pour l’ancien lot du marché Blue Goose et les lots appartenant à la ville reliés au site au 300 S. 2nd St. au centre-ville de St Charles. (Photo fournie par la Ville de Saint-Charles)

Une fois terminé, la ville remboursera au promoteur les coûts réels de construction, sans dépasser 915 000 $ en remboursements totaux. Les coûts réels de construction devraient être d’environ 700 000 $, selon les estimations préliminaires de la ville.

Selon l’accord incitatif, l’épicerie doit ouvrir d’ici le 1er mai 2026, sinon l’accord sera résilié. Si le promoteur n’investit pas au moins 10 millions de dollars dans le projet, la ville a le droit de réduire proportionnellement le remboursement maximal de la taxe de vente.

Dans le cas où l’épicier n’ouvrirait jamais, la ville ne verserait aucun montant incitatif au promoteur, mais rembourserait le promoteur pour les améliorations apportées au stationnement et au paysage de rue appartenant à la ville.

L’accord d’incitation économique comprenait également un calendrier de projet, qui prévoit que la construction commencera au printemps prochain et que l’épicerie sera ouverte d’ici le printemps 2025.

Déclaration d’engagements, de conditions, de restrictions et de servitudes

Les responsables de la planification ont également recommandé l’approbation d’une déclaration reformulée du promoteur qui modifie les termes de l’accord d’utilisation partagée des parkings appartenant à la ville adjacents à la parcelle du magasin. Le terrain compte actuellement 80 places de parking privatives.

Selon l’accord de stationnement à usage partagé actuel, le propriétaire du lot Blue Goose a droit à 31 places appartenant à la ville dans les lots adjacents à la parcelle du magasin. La déclaration ajustée, si elle est approuvée, permettrait au magasin 61 espaces appartenant à la ville.

La déclaration stipule également que les promoteurs seront responsables de l’entretien et de la réparation des allées, de la chaussée, de la signalisation et de l’éclairage sur tous les lots publics privés et adjacents en vertu de l’accord.

Amendement PUD

Les promoteurs proposent également l’installation d’une enseigne sur pylône de 20 pieds à l’angle nord-ouest du stationnement.

Rendu de l’enseigne proposée de 20 pieds qui pourrait être construite à l’angle nord-ouest de l’ancien lot du marché Blue Goose au 300 S. 2nd. Saint-à-Saint-Charles. (Photo fournie par la Ville de Saint-Charles)

Étant donné que le panneau circulaire proposé de 20 pieds et 64 pieds carrés est en violation des normes de zonage actuelles, un amendement PUD accordant des écarts par rapport aux exigences standard de hauteur et de surface du panneau est également recommandé pour approbation.

La Commission du plan Saint-Charles, qui est composée de bénévoles de la communauté et agit à titre consultatif auprès du conseil municipal, a tenu une audience publique sur le développement lors d’une réunion le 2 mai, au cours de laquelle plusieurs résidents ont exprimé leur soutien à l’épicerie proposée. Lors de la même réunion, la commission a voté 7 contre 2 pour recommander l’approbation de l’amendement PUD pour permettre le changement de signalisation proposé.

L’échevin et membre du comité d’urbanisme et de développement David Pietryla réside dans le quartier du centre-ville, où se trouve l’ancien marché.

« Je suis très heureux d’avoir soutenu les propositions de réaménagement concernant l’ancien site de Blue Goose », a déclaré Pietryla. « Nous nous rapprochons d’un pas de plus pour nous assurer que St. Charles aura à nouveau une épicerie au centre-ville. Celui qui, sans aucun doute, attirera de nouveaux visiteurs, embellira notre centre-ville et améliorera la qualité de vie globale de nos résidents.