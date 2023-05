St. Charles D303 nomme le nouveau directeur de l’école intermédiaire Thompson – Shaw Local

Le district scolaire St. Charles a annoncé le nouveau directeur de la Thompson Middle School.

Selon un communiqué de presse de D303, Matt Clark commencera son nouveau rôle le 1er juillet.

Clark a été directeur de collège dans la banlieue ouest pendant huit ans, indique le communiqué. Il a également été enseignant, coordonnateur du curriculum et du perfectionnement professionnel, doyen et entraîneur.

Depuis 2018, Clark est directeur adjoint de la Gregory Middle School du district 204 à Naperville et professeur auxiliaire de théorie organisationnelle et de leadership à l’Université Aurora depuis 2022.

« Je suis honoré d’être le prochain directeur de la Thompson Middle School », a déclaré Clark dans le communiqué. « J’ai hâte d’établir et de cultiver des relations avec les élèves, le personnel, les parents et la communauté de l’école intermédiaire de Thompson. Je tiens à remercier le conseil scolaire du district 303 et le comité de sélection de m’avoir donné cette opportunité.

« Nous sommes ravis d’accueillir le Dr Clark dans le District 303 et la famille du Thompson Middle School », a déclaré Audra Christenson, directrice exécutive de l’enseignement secondaire. « Tout au long du processus d’entretien, le Dr Clark a fait preuve d’une solide compréhension du modèle de l’école intermédiaire, d’un engagement envers une culture et un climat solides pour les élèves, le personnel et les parents, et d’une vision pédagogique claire pour nos jeunes apprenants qui reflète les priorités stratégiques du district 303. .”

Clark est titulaire d’un doctorat en éducation en leadership éducatif et en études politiques de la Northern Illinois University, a obtenu sa maîtrise en administration de l’éducation de la Governors State University et est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en éducation commerciale de l’Illinois State University.

Il réside à Oswego avec sa femme Kristin et a deux filles, Juliet, 13 ans et Beatrice, 10 ans.