St. Charles accueillera le deuxième forum d’étude sur le stationnement – ​​Shaw Local

Les membres de la communauté de St. Charles sont invités à assister à une autre journée portes ouvertes pour donner leur avis sur le expérience de stationnement en centre-ville dans la ville.

Le forum portes ouvertes sur le stationnement aura lieu le 6 septembre de 16 h à 18 h dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, 2 E. Main St. Ce sera la deuxième journée portes ouvertes pour recueillir des commentaires sur le stationnement au centre-ville, après avoir organisé la première en août. .14.

En juin 2023, le conseil municipal de Saint-Charles a approuvé la réalisation d’une étude approfondie Étude sur le stationnement au centre-ville fournir un aperçu et des données sur l’environnement actuel du stationnement au centre-ville et recommander des initiatives d’amélioration.

Ceux qui ne peuvent assister à la journée portes ouvertes sont invités à participer en ligne Enquête sur le stationnement au centre-ville sur le site Internet de la ville.

La ville a fait appel à l’expertise d’une société d’ingénierie Desman pour garantir une évaluation approfondie et professionnelle. Desman a son siège à New York et se spécialise dans le conseil, la conception, la planification et la restauration du stationnement.

Desman a commencé son analyse en évaluant l’inventaire et les données existants, en évaluant les conditions actuelles et en menant des enquêtes sur les pics d’occupation.

La ville s’est également associée à Desman pour organiser une série d’opportunités de participation du public à l’intention des résidents et des entreprises du centre-ville.

Les questions concernant l’étude peuvent être adressées au directeur du développement économique, Derek Conley, à [email protected].