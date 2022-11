St. Charles abroge l’interdiction de mendier – Shaw Local

St. Charles a abrogé son interdiction de mendier à la suite d’une décision de justice selon laquelle les lois sur la mendicité sont inconstitutionnelles.

Le conseil municipal de Saint-Charles a pris des mesures lors de sa réunion de lundi.

«Bien que l’ordonnance du tribunal ne s’applique qu’aux parties à ce litige, toute application par la ville de Saint-Charles d’une ordonnance similaire entraînerait une contestation judiciaire demandant une injonction, des dommages-intérêts et des honoraires d’avocat pour violation des droits du premier amendement. en vertu de la Constitution américaine », avait précédemment déclaré le chef de la police de St. Charles, James Keegan, aux échevins. “Avec cette décision à l’esprit, il devient clairement plus risqué pour toute municipalité ou ses policiers d’appliquer de telles restrictions à la mendicité et, par conséquent, je recommande l’abrogation de cette ordonnance.”

L’année dernière, un tribunal fédéral de l’Illinois a jugé que la loi sur la mendicité de l’État était inconstitutionnelle, affirmant qu’elle violait la liberté d’expression. La décision faisait suite à une action en justice fédérale intentée par deux mendiants de Downers Grove qui avaient fait valoir que la loi interdisait la mendicité, mais que les piétons qui avaient obtenu un permis pouvaient se tenir dans les médianes pour recueillir des signatures politiques et distribuer de la littérature.

L’ordonnance sur la mendicité de cette communauté a été calquée sur une loi de l’État qui stipulait : “Nul ne doit se tenir sur une autoroute dans le but de solliciter un emploi ou des affaires auprès de l’occupant d’un véhicule.”

L’échevin du quatrième quartier, Bryan Wirball, s’est demandé comment la décision s’appliquerait à la propriété privée.

“Je crois comprendre que nos agents ne peuvent appliquer cela nulle part dans les limites de notre entreprise”, a déclaré Keegan en réponse. “Je ne pense pas que nous ayons le moindre pouvoir d’exécution.”

L’avocat de la ville, Nicholas Peppers, a déclaré que la ville aurait différentes options pour faire face à la situation, comme accuser une personne d’intrusion.

“Il existe différentes possibilités pour la police de faire respecter si l’activité se déroule sur l’emprise ou sur une propriété privée”, a-t-il déclaré. “Mais cela ne relève pas seulement de la mendicité ou de la mendicité.”