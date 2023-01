St. Brigid’s : le propriétaire affirme qu’il manque des articles, des réparations sont en cours après l’expulsion du TUPOC

Le propriétaire de la cathédrale Sainte-Brigide dans la Basse-Ville, qui a été la scène principale d’une série d’événements centrés autour d’un groupe se faisant appeler « Le peuple uni du Canada » (TUPOC) l’été dernier, dit que l’intérieur de l’église a besoin de quelques réparations et plusieurs il manque des éléments. Le TUPOC nie l’allégation.

S’exprimant samedi sur Newstalk 580 CFRA “CFRA Live with Andrew Pinsent”, Patrick McDonald a déclaré que des objets avaient été déplacés ou endommagés à l’intérieur de l’église pendant que le TUPOC s’y trouvait.

« À cause des occupants précédents, beaucoup de travaux ont dû être refaits pour réaménager l’endroit », a-t-il déclaré. «Nous travaillons dans des zones comme la salle Kildare, puis à l’étage, qui serait la zone principale de l’église elle-même. Il faudra encore quelques mois, probablement, avant que tout soit opérationnel.





L’église désaffectée d’Ottawa était à vendre en 2022 et vendue sous condition au TUPOC en juin. Les membres de la communauté étaient préoccupés par les liens du groupe avec le Freedom Convoy, qui avait occupé le centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines quelques mois auparavant. Au cours des semaines suivantes, un certain nombre de scènes étranges se sont déroulées à l’église, notamment des “gardes” postés aux portes avec des pistolets à eau et le chef du TUPOC, William Komer, apparaissant devant avec une couronne en papier, une cape , et des gants en caoutchouc, tenant un sceptre de fortune. Le groupe a insisté sur le fait qu’il était pacifique, mais a également menacé d’arrêter toute personne qu’il considérait comme des intrus et a affirmé avoir une équipe de poursuites privées sous la main.

Le groupe a été expulsé en septembre après un certain temps devant les tribunaux.

McDonald a déclaré à CFRA que le groupe avait démantelé le système d’éclairage de la chapelle et créé des zones de couchage de fortune dans plusieurs parties du bâtiment. Il dit aussi que plusieurs choses ont disparu.

“Où et qui a réellement pris cela est difficile à savoir”, a-t-il déclaré. “C’était des tables et des chaises, des verres, mon système audio, tout cela a été supprimé par certains des personnages qui étaient là.”

S’adressant à CTV News Ottawa par téléphone, Komer a déclaré qu’aucun article n’avait été pris sous sa surveillance.

“Que veut-il dire par ‘les personnages qui étaient là’?” il a dit. « Nous n’avons pas pris de système de sonorisation, c’est sûr. Je ne suis au courant d’aucune table ou chaise qui aurait disparu.

Il a affirmé que le groupe avait la permission, en vertu de son accord lorsqu’ils ont emménagé, de retirer ou de vendre des objets à l’intérieur de l’église, bien qu’il ait insisté sur le fait que les objets mentionnés par McDonald n’étaient pas enlevés ou vendus.

L’avocat du TUPOC, Saron Gebresellassi, a déclaré à CTV News Ottawa qu’ils n’avaient reçu aucune correspondance de McDonald demandant des informations sur les objets manquants.



LE PUB IRLANDAIS RÉOUVRE

Une partie de l’église, le pub irlandais St. Brigid’s Well, a rouvert. McDonald a déclaré que la réouverture était une étape importante.

« Il était fermé au début du COVID, comme d’autres endroits, donc nous l’avions fermé depuis. Pour le ramener, il y a vraiment eu une vague de gens qui ont demandé sa réouverture », a-t-il déclaré. «Je pense que c’était un excellent point d’eau pour les gens de la communauté et de la région qui sont d’origine irlandaise. Je pense que c’est bien que nous l’ayons rouvert.

McDonald dit qu’il s’est entretenu avec l’ambassadeur d’Irlande au Canada, Eamonn McKee, et la conseillère régionale, Stéphanie Plante, au sujet de l’avenir de l’église. Le conseiller précédent, Mathieu Fleury, avait créé une « table des leaders » pour discuter de la meilleure façon d’utiliser la propriété. McDonald a déclaré que son intention était de faire de l’église un centre culturel irlandais une fois les réparations terminées.



GROUPE CHERCHANT À ANNULER L’EXPULSION

Le groupe TUPOC fait appel de son éviction. Le groupe dit qu’il veut qu’un juge annule la décision de les expulser des locaux mais, jusqu’à présent, aucune date d’audience n’a été fixée.

Komer dit qu’il espère que l’appel sera entendu d’ici l’été et qu’il a pleinement l’intention de retourner dans l’église et de reprendre les activités de TUPOC, si l’appel réussit.

Le groupe a déclaré mardi sur les réseaux sociaux qu’il avait payé ses frais de justice à Ottawa et fourni 17 “nouveaux ensembles de preuves” à examiner par un service de poursuite privé.

Une journée productive à Ottawa. Tous les frais ont été payés en totalité pour notre appel à la Cour divisionnaire et 17 nouveaux dossiers de preuves ont été fournis à la PSF pour être examinés par le Service des poursuites privées. #Règle de loi #FactsAreOurFriends #Dire la vérité — Le Peuple uni du Canada (@TUPOC_CA) 4 janvier 2023

“Nous devrons voir où cela se passera au cours des deux prochains mois”, a déclaré McDonald. « Cela a été stressant et très coûteux de passer par les tribunaux.

McDonald a également déclaré qu’il n’avait pas encore reçu l’argent que le tribunal avait ordonné au TUPOC de payer après leur expulsion en septembre.

“Je ne sais pas si cela fait partie de la politique ou du programme de ne pas payer et de simplement créer plus de ravages comme ils l’ont fait jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

Komer dit que l’attribution des dépens a été suspendue pendant que le groupe fait appel de son expulsion. Il demande également une indemnisation pour l’impossibilité pour le groupe d’utiliser le site depuis l’avis d’expulsion, mais dit rester ouvert à la discussion avec les propriétaires.

“Si le groupe de propriétaires veut parler, nous sommes ouverts à cela”, a-t-il déclaré. “Nous espérons qu’ils feront ce qu’il faut et s’excuseront, feront ce que nous avons convenu et paieront pour les torts qu’ils ont causés.”