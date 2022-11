St. Bede termine son retour, Woodland ne peut pas le deuxième jour de la route 17 – Shaw Local

STREATOR RURAL – L’image floue du début de la saison dans la partie Woodland de la Route 17 Thanksgiving Classic est devenue un peu plus claire après la deuxième nuit de jeu de mardi.

Les Bruins de St. Bede se sont imposés comme l’équipe à battre avec une victoire par derrière de 59-49 sur Flanagan-Cornell lors du premier concours universitaire de mardi, tandis que dans un match tardif qui s’est avancé vers 10 heures, l’hôte Woodland Warriors s’est battu jusqu’à la fin mais n’a pas pu sortir d’un déficit précoce lors d’une éventuelle défaite 47-39 contre Ridgeview.

Le jeu de poule se termine mercredi avec St. Bede (2-0) affrontant Ridgeview (1-1) et Flanagan-Cornell (1-1) affrontant Woodland (0-2). La finale de la Route 17 Classic se disputera samedi à Dwight.

St. Bède 59, Flanagan-Cornell 49 : Dans la bataille pour le siège catbird du Woodland Pool, ce sont les Falcons qui ont pris le contrôle tôt, menant St. Bede d’une douzaine de points (16-4) à la fin du premier quart.

Les Bruins, cependant, sont revenus à égalité à la mi-temps. Le seul seau de Connor Brown de la nuit – un lay-up d’un océan à l’autre après un rebond défensif 28 secondes avant la pause – était le panier égalisateur, soit 20-20.

Les Bedans ont ensuite profité de cet élan et ont pris le contrôle total au troisième quart, menant 40-31 avant le quatrième. St. Bede a dominé les Falcons 34-25 dans les quarts intermédiaires du match, menés par d’énormes efforts au troisième quart d’Isaiah Hart (neuf de ses 21 points marqués dans le troisième) et John Brady (six de ses 13 points à venir dans le troisième).

“Flanagan-Cornell joue une si bonne défense année après année”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Brian Hanson, “et je pensais que nous avions aussi pris une partie de ce courage, en avions un peu à nous ce soir. Je suis vraiment fier de la façon dont nos gars ont concouru.

Aux côtés de la nuit de 21 points de Hart et de la performance de 13 points, huit rebonds et quatre vols de Brady, Callan Hueneburg a marqué 18 points, dont 8 sur 8 tirs au lancer franc au quatrième quart, et Brendan Pillion a distribué un jeu- quatre passes décisives.

Flanagan-Cornell était mené par les 18 points de Connor Reed – dont cinq à 3 points – ainsi que 13 points et huit rebonds de Kesler Collins et une douzaine de points et huit rebonds grâce à Seth Jones.

Seth Jones (14 ans) de Flanagan-Cornell envoie le ballon dans le filet avec cette conduite vers le panier alors que Callan Hueneburg (3 ans) de St. Bede défend lors de la Route 17 Thanksgiving Classic le mardi 22 novembre 2022 à Woodland School. (Scott Anderson)

Les Falcons se sont musclés à un avantage de 41-30 au rebond, ce qui leur a valu 18 tirs de plus depuis le terrain que St. Bede. Les Bedans ont contrebalancé cela en tirant tout simplement mieux depuis le terrain – 43,2% (19 sur 44) par rapport aux 33,9% de Flanagan-Cornell (21 sur 62) – et en atteignant la ligne des lancers francs pour 28 essais contre les neuf des Falcons. -tentatives de lancer.

Avec une victoire mercredi, St. Bede se qualifierait pour le match pour le titre de samedi à 18h30 contre le vainqueur du Dwight Pool.

“Nous n’avons jamais été dans cette position auparavant, car chaque année, nous sommes tombés à Flanagan”, a déclaré Hanson. « Cette année, nous avons la possibilité de contrôler ce que nous faisons.

“Nous verrons de quoi nous sommes faits, car nous devons sortir avec le même courage et la même ténacité que nous avons montrés ce soir.”

Connor Dodge (1) de Woodland intervient pour un tir contre Ridgeview lors de la Route 17 Thanksgiving Classic le mardi 22 novembre 2022, dans la région rurale de Streator. (Scott Anderson)

Ridgeview 47, Woodland 39 : Alors que l’histoire du premier match de la soirée était un retour après un début lent, l’hôte Warriors n’a pas pu tout à fait combler l’écart après avoir raté ses sept premiers tirs du terrain pour prendre du retard 16-5 après un quart. À la mi-temps, Woodland était 2 sur 17 tirs avec neuf revirements et traînait les Mustangs – à trois jours d’une défaite en demi-finale en séries éliminatoires au football – 28-10.

“Malheureusement, je pense que notre tir à froid de la première nuit [a loss to St. Bede] reporté à la première mi-temps ce soir », a déclaré l’entraîneur de Woodland, Connor Kaminke. “Mais nous nous sommes réveillés à la mi-temps et avons vraiment récupéré et joué à peu près aussi bien que nous allons jouer si tôt dans la saison aussi jeune que nous sommes.”

Une équipe que Kaminke a déclaré en pré-saison qu’il appréciait pour son éthique de travail et son cœur l’a montré en seconde période, cependant. Les Warriors ont ouvert la seconde mi-temps en marquant les huit points initiaux du troisième quart, menés par un Jonathan Moore trey, un Moore deuce puis un Nick Plesko à 3 points sur une passe décisive de Moore.

Cela a réduit l’avance des Mustangs à 28-18, et entre huit et une douzaine de points, c’est là qu’il a plané pour la plupart du reste. Woodland a eu un dernier rallye au cours des deux dernières minutes – des seaux consécutifs de Connor Dodge, un Moore 3 et un Plesko au cerceau donnant aux Warriors 10 points sur une période de 1 minute et 35 secondes. s’est calmé – mais n’a jamais grimpé à moins de sept points alors que Ridgeview a effectué juste assez de lancers francs pour garder confortablement le contrôle.

Cam Kelly (15 points) et Clayton Beitz (11 points, neuf rebonds) ont mené Ridgeview.

Pour Woodland, l’effort de 17 points, six rebonds et trois passes décisives de Moore a ouvert la voie. Plesko a ajouté 12 points et trois tirs bloqués, Dodge a marqué cinq points et Carter Ewing a égalé Moore pour la tête de l’équipe en rebonds avec six.

“Je vais prendre cet effort en seconde période n’importe quel jour”, a déclaré Kaminke. “Si nous avions pu étendre cela sur quatre trimestres, cela aurait été un résultat final un peu différent.”