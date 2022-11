St. Bede survit à une rencontre aller-retour avec Dwight pour la troisième place à Route 17 Classic – Shaw Local

DWIGHT – Les Bruins de St. Bede ont mené Dwight par jusqu’à six points dans les premières minutes, traînés par jusqu’à neuf au milieu et détenaient un avantage aussi grand que 14 avec un peu plus de quatre minutes à jouer avant de finalement s’accrocher pendant cinq victoire en points, 54-49, et troisième place de la Route 17 Classic conclue samedi au Dwight’s Kresl Memorial Gymnasium.

« Lors de nos trois victoires, nous avons enregistré une baisse à deux chiffres. C’est en quelque sorte notre MO », a déclaré l’entraîneur adjoint de St. Bede, Alec Schwab. « Je pense sans [head coach Brian] Hanson ici, nous avions un peu plus à jouer, il n’a pas pu le faire à cause d’un problème médical familial.

« Ces gars ont montré beaucoup de cœur et beaucoup de courage pour ne pas abandonner. … Nous avons riposté, nous avons réussi quelques tirs, nous avons joué une bonne défense, changé un peu certaines choses et rendu cela amusant.

St. Bede – mené dans la nuit par une performance de 14 points et cinq vols d’Isaiah Hart; un double-double de 12 points et 11 rebonds de Connor Brown ; et 12 points et quatre interceptions de Brendan Pillion – complète le tournoi avec une fiche de 3-1. Dwight termine 2-2 et à la quatrième place.

Aussi bons que les Bedans aient été dans les premières minutes – construisant un avantage de 6-0 sur un Pillion à 3 points assisté par Brown suivi 37 secondes plus tard avec un 3 avec l’aimable autorisation de Brown lui-même – les Troyens étaient encore meilleurs au deuxième quart.

Dwight a battu St. Bede 16-5 en deuxième période, avec le poste dynamique 6-7 Wyatt Thompson marquant les 14 points initiaux des Troyens et 18 au total en première mi-temps en route vers un double-double en tête du match composé de 33 points , 15 rebonds et cinq tirs bloqués. En conséquence, Dwight a porté une avance de 25-16 à la mi-temps.

“C’est notre homme de confiance”, a déclaré l’entraîneur des Trojans, Jeremy Connor. « Vous avez un cheval comme ça, vous le montez, n’est-ce pas ? Nous devons juste amener les gars à jouer un peu mieux contre lui.

Contrairement à ce que l’imposante domination de Thompson en première mi-temps pourrait suggérer, les Bruins ont commencé leur deuxième mi-temps en allant travailler dans la peinture. John Brady a fait une faute à l’intérieur pour deux lancers francs, a ajouté deux points conventionnels dans la peinture, puis Landon Jackson a marqué un seau à l’intérieur pour attirer St. Bede à moins d’une possession, 27-24. Ce travail à l’intérieur a ouvert l’extérieur, avec Callan Hueneburg et Pillion drainant 3s pour les deux derniers seaux des Bruins du quart et une avance de 35-31.

L’autre moitié de ce retour est venue à l’autre bout, avec Hart – sortant du banc en tant que sixième homme et fournissant une étincelle immédiate dans les deux moitiés comme le point de la presse défensive douce de St. Bede – accélérant sans relâche les chevaux de Troie alors qu’ils essayaient. pour entrer dans leur infraction. Dwight a commis neuf de ses 19 revirements au troisième trimestre fatidique, la plupart résultant de la présence importune de Hart.

“Les chiffres d’affaires, c’était le jeu”, a déclaré Connor.

«Je suis juste entré et j’ai fait ce que mon équipe voulait que je fasse et avait besoin d’apporter de l’énergie. … », a déclaré Hart. « J’étais un peu [anxious to get into the game], et je voulais créer autant de revirements que possible. Je ne pensais pas vraiment marquer. Je pensais juste à la défense et comment je pourrais aider de cette façon.

“Toute gloire à Dieu.”

St. Bede a augmenté son avantage jusqu’à 14 points (à 50-36 après un Hart 3) au quatrième quart, mais a dû tenir le coup grâce à des lancers francs tremblants dans les dernières minutes alors que Dwight le réduisait à un- jeu de possession (52-49 après un triplé de Thompson à 32 secondes de la fin). Une paire de lancers francs de Brown avec 7,7 secondes à jouer a cependant scellé l’affaire.

Hart, Hueneburg et Thompson ont été sélectionnés pour tous les tournois.

Les Bruins accueilleront Marquette mardi.

Dwight poursuivra son match à domicile de huit matchs d’ouverture de la saison mardi avec une visite de Prairie Central.