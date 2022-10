St. Bede s’attend à un match physique avec Forreston – Shaw Local

St. Bede s’est remis sur les rails lors de sa finale de saison régulière avec une victoire de 39-20 sur Mendota après des défaites consécutives.

Les Bruins (7-2), têtes de série no 7, chercheront à prendre cet élan dans les séries éliminatoires en accueillant le no 10 Forreston (5-4) dans un match éliminatoire de première ronde de classe 1A à 14 h samedi à l’Académie.

“La clé pour nos enfants est de croire en eux-mêmes, de croire en ce que nous avons fait pour nous amener à ce point et de sortir et d’exécuter”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. “Nous l’avons très bien fait vendredi après quelques semaines difficiles.”

Les Bruins font face à une équipe de Forreston qui est peut-être un test plus difficile qu’une équipe typique de 5-4.

Les Cardinals sont une puissance traditionnelle qui a atteint le deuxième tour ou plus chaque saison depuis 2014 avec des titres d’État en 2014, 2016 et 2018.

Forreston vient de la Northwest Upstate Illini Conference qui a produit 24 équipes de championnat d’État.

Cette saison, les quatre défaites des Cardinals sont survenues contre des équipes éliminatoires qui sont combinées 27-8, dont une défaite 28-14 contre la championne en titre de l’État 1A Lena-Winslow (9-0) lors de la semaine 9.

“C’est une très bonne équipe de football”, a déclaré Eustice. «Ils jouent avec beaucoup de physique. Ils viennent du NUIC toujours difficile qui est connu pour son jeu de course et son football dur et dur. Ils le font certainement. En regardant leurs scores et en regardant un film, ils sont à quelques jeux d’être potentiellement une équipe 7-2 ou 8-1. Nous allons avoir les mains pleines pour essayer d’arrêter leur jeu de course.

Les Cardinals jouent une attaque à double aile serrée qui ne fonctionne pas en groupe.

Johnny Kobler ouvre la voie alors qu’il s’est précipité pour 951 verges et 16 touchés en 127 courses, tandis que Kaleb Sanders a couru pour 736 verges et neuf touchés en 84 tentatives.

“Ils ont un gros arrière que nous allons devoir nous assurer de faire de notre mieux pour arrêter”, a déclaré Eustice. «Il semble que leurs ailiers aient une certaine vitesse et puissent atteindre le bord.

« C’est du football d’affectation. Nous devons avoir des gars à l’arrière et des gars sur les ailes, puis être attentifs à leur compteur avec nos secondeurs arrière et nos arrières défensifs en s’assurant qu’ils restent à la maison et jouent disciplinés. Ensuite, nous devons nous rallier au football et au tacle de gang.

Défensivement, les Cardinals jouent un front impair que les Bruins ont vu plusieurs fois cette saison.

Eustice a déclaré que les Bruins espèrent avoir un avantage avec leur jeu de passes puisque Forreston n’a pas défendu beaucoup d’équipes de passes cet automne.

Le quart-arrière de St. Bede, John Brady, a complété 91 des 180 passes pour 1 288 verges et 13 touchés et cinq interceptions.

Ben Wallace a capté 34 passes pour 505 verges et six touchés, Connor Brown a 12 réceptions pour 224 verges et trois touchés et Tom Makransky a 22 attrapés pour 183 verges et deux scores.

Brady mène également le match au sol de St. Bede, se précipitant pour 918 verges et 16 touchés cette saison.

“Leurs secondeurs coulent très bien vers le ballon et leur ligne défensive est assez agressive”, a déclaré Eustice. “Nous avons vu ce type de défense à de nombreuses reprises, donc en ce qui concerne la préparation, ce n’est pas nouveau pour nous. Nous devons nous assurer que nous exécutons à l’avant et que nous ouvrons des trous pour notre jeu de course et nous allons continuer à attaquer avec la passe comme nous l’avons fait toute l’année.

«Ils n’ont pas eu beaucoup d’équipes qui les ont dépassés. Cette conférence ne fait pas cela. J’espère que nous pourrons en profiter un peu. »