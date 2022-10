St. Bede ne joue pas de son mieux, mais bat Bureau Valley pour passer à 6-0 – Shaw Local

Lorsque St. Bede est entré sur le terrain samedi pour son match de retour contre Bureau Valley, cela faisait 15 jours que les Bruins n’avaient pas joué.

Cela montrait.

Les Bruins ont retourné le ballon deux fois, ont bloqué un botté de dégagement, ont lancé un botté de dégagement de 9 verges et ont commis plusieurs autres erreurs.

Pourtant, St. Bede a pris une avance de 16 points au premier quart et a résisté à un retour de Storm pour gagner 31-20 lors d’un match de la division Mississippi de la conférence Three Rivers au Pérou.

“Nous n’avons pas joué notre meilleur match, cela ne fait aucun doute”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. « Cela n’enlève rien à ce que Bureau Valley a fait. Bureau Valley nous a fait mal jouer dans beaucoup de domaines. Nous avons fait face à beaucoup d’adversité aujourd’hui et ces derniers jours. Je suis fier de la façon dont les enfants se sont accrochés et se sont battus.

Avec la victoire, les Bruins améliorent leur fiche à 6-0 pour garantir une place en séries éliminatoires.

“Nous étions assez résilients pour sortir avec un W aujourd’hui”, a déclaré Eustice. « Gagner des matchs de football au lycée n’est pas facile. Nous en avons remporté six cette année et nous sommes ravis. Je suis content pour les enfants. Je suis content pour le programme et je suis content pour tous ces fans ici. C’est une belle journée de rentrée pour nous.

«Je ne sais pas la dernière fois que le football de St. Bede était 6-0. Je pense qu’il faut remonter dans les années 1970. Mais cela fait très, très longtemps que St. Bede n’a pas eu une fiche de 6-0 et nous en sommes très fiers.

Les Bruins (3-0 dans la conférence), classés n ° X en classe 1A, se rendront vendredi au 3A n ° 4 de Princeton (6-0, 4-0).

“Il va y avoir beaucoup de battage médiatique à coup sûr avec deux équipes 6-0”, a déclaré Eustice. « Ça va être une bataille. Nous allons les préparer. Nous croyons en nous et en ce que nous faisons. Ce sera un énorme test. »

Samedi, les Bruins ont tiré trois fois sur leur première possession et ont vu leur botté de dégagement bloqué, mais John Brady l’a récupéré et a couru pour le premier essai.

Cependant, St. Bede n’a couru que trois autres jeux avant de lancer à nouveau.

Après que les Bruins aient tenu Bureau Valley à trois et retrait, ils ont parcouru 50 verges en huit jeux, couronnant le trajet avec une passe de touché de 14 verges de Brady à Ben Wallace.

À la fin du premier quart, Landon Jackson a forcé un échappé et Callan Hueneburg l’a récupéré et l’a renvoyé 18 verges pour un touché et une avance de 16-0.

Le Storm a ensuite lancé son attaque, parcourant 59 verges en 13 jeux – remportant deux premiers essais sur les pénalités d’empiétement de St. Bede – et marquant sur une course de 7 verges par QB Bryce Helms.

St. Bede a perdu un échappé et Elijah Endress de BV a récupéré pour donner la possession du Storm au Bruin 18.

Bureau Valley a converti le chiffre d’affaires en un TD de 2 verges dirigé par Robert Novak pour tirer dans les 16-14 avec 2:45 à jouer en première mi-temps.

Cependant, les Bruins ont répondu avec un entraînement rapide de 65 verges, Brady faisant le gros des dégâts au sol avec un gain de 22 verges et un TD de 33 verges pour une avance de 23-14 à la mi-temps.

Brady, qui a terminé 9 sur 27 pour 62 verges, a ajouté une course de TD de 18 verges pour prolonger l’avance de St. Bede à 31-14 avec 5:18 à faire dans le troisième après que Nathan Lough ait récupéré un échappé du BV.

“Il était juste à côté”, a déclaré Eustice. « Très atypique. Vous n’avez qu’à continuer à y jouer. John est notre chef. Nous croyons en lui. Il reviendra et il ira mieux. Il vient d’avoir un jour de repos.

« Il a fait des jeux avec ses jambes, ce qu’il a pu faire toute l’année. C’est un gagnant. J’irai au bâton avec lui à chaque fois.

Le Storm (1-5, 0-4) a organisé un autre entraînement avec Novak, qui a parcouru 82 verges en 23 courses, marquant à 3 verges avec 9:27 à jouer.

Après que les Bruins aient perdu un autre échappé, la défense de St. Bede s’est arrêtée alors que Jackson et Jake Migliorini ont bourré Novak pour une perte de 1 mètre sur le quatrième et le 3 du Bruin 12 avec 1:24 à faire.

“St. Bede est une très bonne équipe et nos enfants se sont battus contre leurs arrières », a déclaré l’entraîneur du BV, Mat Pistole. « Je ne saurais trop dire à quel point je suis fier de leurs efforts. Nous ne pouvons tout simplement pas jouer quand nous en avons absolument besoin, et c’est la prochaine étape que nous devons franchir. Mais aujourd’hui montre que nous pouvons jouer avec n’importe qui dans la conférence lorsque nous exécutons et faisons les choses de la bonne manière.