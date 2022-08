St. Bede espère que la taille des récepteurs remplacera la vitesse de Fortney – Shaw Local

Il n’y a pas beaucoup de sports dans lesquels la vitesse et la rapidité ne jouent pas un rôle majeur, et le football est certainement un sport dans lequel c’est une nécessité absolue.

Ainsi, alors que l’on peut déplorer le fait que le programme de football de St. Bede se passe maintenant de Tyreke Fortney, l’un des athlètes les plus rapides de la longue et riche histoire de l’école, les Bruins se préparent à compenser au moins partiellement cette perte avec un peu moins. vitesse et beaucoup plus de taille.

Fortney, qui jouit maintenant d’un statut privilégié avec le programme de football de l’Illinois State University, a déjà montré aux Redbirds la vitesse qui l’a aidé à totaliser 41 attrapés pour 992 verges et 10 touchés en réception et 38 courses pour 302 verges et cinq scores au sol pour le Bruins l’automne dernier, ainsi que des médailles de deuxième place aux 100 et 200 mètres au Boys Track and Field State Meet en mai à Charleston.

Le fait qu’il ait terminé premier au sprint d’été de l’ISU est de bon augure pour ses chances en Normal.

L’entraîneur de la SBA, Jim Eustice, estime que même si la vitesse de Fortney ne peut pas être remplacée, son équipe pourrait être en mesure de combler certains de ces verges et touchés perdus avec de l’expérience en attaque avec quatre receveurs légèrement plus lents mais beaucoup plus grands que le speedster de 5 pieds 9 pouces.

“Tyreke était un joueur spécial de type unique dans une génération pour un programme de notre taille. Pour perdre ce genre de vitesse, il est impossible de la remplacer », a déclaré Eustice. «Mais nous avons une certaine expérience de retour, y compris notre quart-arrière, John Brady, et trois joueurs de ligne offensive, et nous avons une certaine hauteur dans le corps de réception, ce que je n’ai honnêtement pas eu en 32 ans d’entraînement.

«Parfois, vous avez un enfant à 6-3, 6-4, mais maintenant nous en avons quatre ou cinq. C’est très inhabituel, donc il y a certaines choses que nous essayons de faire avec cette hauteur pour en tirer parti. Nous allons travailler dur pour nous assurer de leur donner le ballon.

Ce quatuor de receveurs – à la fois larges et bouts serrés – qui ont tous une fiche de 6-3 ou mieux sont Connor Brown, Evan Entrican, Landon Jackson et Ben Wallace, avec 6-0 Calym Setser également impliqué sur le périmètre lorsqu’il n’est pas dans le champ arrière.

Brady, un senior et le choix de la deuxième équipe de la division du Mississippi de la conférence News Tribune All-Area et Three Rivers Conference, leur obtiendra le ballon, après avoir lancé pour 1 699 verges et 14 touchés lors de la saison éliminatoire 8-3 de la SBA à l’automne.

« Tyreke a joué un grand rôle dans notre attaque en tant que grand meneur de jeu, et ce sera une grosse perte », a déclaré Brady. «Mais je pense que nous avons beaucoup de gars qui vont intervenir et remplir ce rôle. Avoir trois ou quatre récepteurs plus gros à qui lancer des balles sautées et les faire aller chercher ça va être bien. Il est plus facile de placer le ballon là où les défenseurs ne peuvent pas le récupérer lorsque les receveurs ont plus de temps. [reach] gamme et peut aller chercher une balle.

« Je me sentais plutôt bien [Thursday’s 7-on-7] parce que je me sentais plus sur la même longueur d’onde avec les récepteurs par rapport à la semaine dernière, que nous avions plus de temps avec les récepteurs. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous nous améliorons chaque jour à l’entraînement.

Avec le jeu de course perdant Luke Story à l’obtention du diplôme, ce travail de terrain incombe à Setser, Callan Hueneburg, Ryan Brady et Seth Ferrari, qui ont du talent mais sont des quantités quelque peu inconnues. Cela rend l’efficacité du jeu de passes encore plus vitale en début de saison.

“Le retour en arrière est un point d’interrogation”, a déclaré Eustice. “Cela nous manquait jusqu’à ce que Luke Story revienne [from injury], mais maintenant il est parti. Maintenant, nous avons Callan et Calym entre notre point Z et notre point R, donc tout ira bien.

«Nous avons 13 seniors et seulement six juniors, mais il y a aussi 14 étudiants de deuxième année et 14 étudiants de première année, donc j’aime les chiffres. Nous avons également ajouté des entraîneurs pour aider à amener les sous-classes un peu plus rapidement. C’est un bon groupe et nous sommes ravis des possibilités.