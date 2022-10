St. Bede commence fort, bat Mendota pour casser le dérapage de deux matchs – Shaw Local

MENDOTA – St. Bede est entré dans la finale de la saison régulière de vendredi à Mendota à la recherche d’un sursaut d’énergie pour sortir les Bruins d’un dérapage de deux matchs.

Callan Hueneberg a envoyé une onde de choc à travers les fidèles vêtus de vert en renvoyant le coup d’envoi d’ouverture à 71 mètres pour un touché.

Le quart-arrière John Brady a couru pour la conversion en 2 points.

La première étincelle a propulsé les Bruins vers une victoire de 39-20 dans un match de la division du Mississippi de la conférence Three Rivers.

“Quelle belle façon de commencer”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. « Nos enfants ont bien joué ce soir. Ils ont eu de l’adversité ces dernières semaines, mais la vie dépend de la façon dont vous y répondez.

La deuxième série de buts des Bruins s’est ouverte lorsque les visiteurs ont arrêté Mendota (3-6, 1-5 TRC Mississippi Division) sur des essais à la ligne de 36 verges de St. Bede.

Un peu plus de deux minutes plus tard, Brady a couru sur sa gauche et s’est frayé un chemin à travers la défense pour un touché de 35 verges. La passe de conversion de Brady à Halden Hueneberg lui a donné une avance de 16-0 avec 8:15 à faire en première mi-temps.

Le dernier entraînement des Bruins en première mi-temps a failli caler alors qu’ils affrontaient la quatrième place au Mendota 25.

Brady a complété une passe de 19 verges à Ben Wallace, établissant le premier but et la ligne des 6 verges. Le quart-arrière a ensuite plongé à travers la ligne de but pour un score de 1 mètre trois jeux plus tard. Les visiteurs sont entrés à la mi-temps avec un avantage de 22-0.

Les Troyens ont ouvert la seconde mi-temps avec leur propre score de retour de coup d’envoi alors que Ryne Strouss a aligné le ballon et a parcouru 79 verges pour le premier touché de Mendota.

St. Bede (7-2, 5-1), cependant, a contré avec un touché de 12 verges par Brady avec 8:52 à faire en troisième période, et le senior a ajouté un quatrième score, cette fois de 20 verges, à prolonger l’avance à 36-6 avec 1:47 au troisième quart.

Anthony Childs de Mendota a couru au milieu pour un touché de 2 verges sur le quatrième but pour réduire l’écart à 36-12, bien que le botteur des Bruins Ryan Sollmin ait réussi un panier de 22 verges avec 1:24 à jouer.

Les Troyens ont eu suffisamment de temps pour virer de bord sur le score final de la soirée, une passe de 64 verges de Justin Randolph à Braiden Freeman.

St. Bede possédait un avantage étroit de 331-306 au total des verges. Brady a couru 20 fois pour 159 verges tout en complétant 11 des 19 passes pour 114. Wallace a capté trois passes pour un sommet d’équipe de 56 verges sur réception. Ryan Brady a mené la défense des Bruins avec 12 plaqués, tandis que Nate Lough en a totalisé 10.

Randolph a complété 8 des 23 passes pour 117 verges pour les chevaux de Troie, tandis qu’Isaac Smith a obtenu un record d’équipe de 99 verges au sol en 19 courses et Childs a terminé avec 72 verges en 20 courses. Strouss a réussi neuf plaqués et Childs en a récolté huit.