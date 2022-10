St. Bede a une fiche de 6-0 pour la première fois en 36 ans – Shaw Local

La dernière fois que l’équipe de football de St. Bede a commencé 6-0 …..

Ronald Reagan en était à son deuxième mandat de président.

Le réacteur nucléaire soviétique de Tchernobyl explose, libérant des matières radioactives dans une grande partie de l’Europe.

La navette spatiale Challenger se désintègre 73 secondes après son lancement, tuant les sept astronautes à bord.

Le Oprah Winfrey Show fait ses débuts à l’échelle nationale.

Un gallon de lait coûte 1,06 $.

Une voiture compacte coûte 10 439 $.

Un gallon d’essence coûte 93 cents.

C’était en 1986, lorsque les Bruins ont remporté leurs six premiers matchs de la saison alors qu’ils jouaient dans la Corn Belt Conference sous la direction de l’entraîneur-chef John Bellino.

Les Bruins ont battu Plano (32-0), Marquette (22-6), Hall (8-0 en prolongation), Clinton (40-0), Normal U-High (18-10), Mahomet-Seymour (27-7 ) pour 6-0, puis Bloomington Central (20-7) pour aller 7-0.

Ils ont perdu leur match de la semaine 8 contre Olympia, 19-12.

St. Bede a rebondi pour battre Pontiac 27-0 lors de la semaine 9, puis a perdu contre Amboy invaincu 20-13 au premier tour des séries éliminatoires à domicile.

La dernière fois que St. Bede a remporté six matchs consécutifs, c’était en 2016, des semaines 3 à 8.

La dernière fois qu’ils ont remporté sept matchs consécutifs, c’était en 2004, des semaines 3 à 9 de la conférence Big Rivers.

Le plus grand nombre de victoires dans l’histoire du programme est de 10, lorsque les Bruins ont terminé 10-3 avec une défaite de 31-6 contre Moweaqua Central A & M en demi-finale de classe 2A.

L’entraîneur-chef des Bruins, Jim Eustice, a déclaré que la communauté de St. Bede « est très excitée et nous en sommes fiers. Nos enfants croient en ce que nous faisons et s’amusent.

Un regard en arrière

Un examen plus approfondi du record de l’école, que Mac Resetich, senior de Hall, a battu il y a deux semaines, a été une autre nuit de grandeur gril. Ses sept touchés ont éclipsé la soirée de six points de l’ancien grand diable rouge Leon Mavity en 1958.

Les six touchés de Mavity en 1958 sont également venus contre Mendota. Hall a gagné 39-14 avec Mavity marquant sur des courses de 69, 2, 23, 30 et 40 verges avec une réception TD de 30 verges.

Mavity a mené l’État au pointage avec 27 touchés en neuf matchs. Il est allé à l’Université du Colorado et a joué dans le bol orange de 1963, commençant comme demi défensif dans une défaite de 27-6 contre LSU. Il a été repêché par les Colts de Baltimore, mais est allé au Canada à la place et a joué avec les Rifles de Toronto.

Melvin Baima, qui a 100 ans de la classe St Bede de 1939, présente le ballon de jeu alors que ses deux arrière-petits-fils Ryan et John Brady avec l’abbé Michael Calhoun regardent le samedi 1er octobre 2022 avant le match de retour contre Bureau Vallée.

Comptages rapides

• Avant le match des Retrouvailles de samedi, Melvin Baima, diplômé de St. Bede en 1939, a présenté le ballon avec ses arrière-petits-fils John et Ryan Brady, les capitaines des Bruins.

Baima, qui a 100 ans, a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

• À 6-0, St. Bede et Princeton, qui s’affronteront pour le championnat de la Conférence Est de Three Rivers vendredi soir, se sont tous les deux qualifiés pour les séries éliminatoires.

Rockridge (5-1) et Annawan-Wethersfield (5-1) se sont qualifiés pour les séries éliminatoires avec leur cinquième victoire la semaine dernière. LP (4-2) n’a besoin que d’une seule victoire pour devenir éligible aux séries éliminatoires tandis que Monmouth-Roseville, Hall, Newman et Mendota gardent espoir à 3-3. Mon-Rose remporte une victoire par forfait, sa quatrième, contre Riverdale cette semaine,

• Princeton a blanchi Newman pour la deuxième année consécutive vendredi soir (37-0) et pour la troisième fois en six ans, y compris les œufs d’oie en 2015 (2014) et 2021 (41-0).

• Mac Resetich de Hall a maintenant amassé 735 verges et 10 touchés au cours de ses deux dernières semaines, dont 306 verges et trois buts lors de la victoire 25-16 de vendredi à Kewanee.