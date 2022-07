St Andrews accueille le 150e British Open avec Rory McIlroy à la poursuite du « Saint Graal »

St Andrews accueille le 150e British Open à partir de jeudi avec Rory McIlroy comme favori pour le Claret Jug tandis qu’un Tiger Woods déterminé espère avoir un impact sur un site où il a triomphé deux fois auparavant.

Des foules record pour la semaine de 290 000 personnes sont attendues sur la côte est de l’Écosse pour cette édition historique du plus ancien tournoi de golf du monde, qui se déroule sur le Old Course pour la 30e fois.

Avec le beau temps qui devrait se poursuivre pendant une grande partie de la semaine, cela s’annonce comme un moyen approprié de marquer un British Open historique, même si le sport continue d’être secoué par les retombées causées par l’échappée LIV Series.

A LIRE AUSSI | Motocyclisme-Dovizioso annonce qu’il ne participera pas au MotoGP l’année prochaine

Les joueurs qui sont partis pour rejoindre la tournée soutenue par l’Arabie saoudite ont été autorisés à participer par les organisateurs de l’Open, tout comme ils l’étaient à l’US Open du mois dernier malgré la décision du PGA Tour et du DP World Tour d’interdire les rebelles.

Cela signifie que le quadruple vainqueur majeur Brooks Koepka, Sergio Garcia, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson et l’ancien champion de l’Open Phil Mickelson prendront tous le départ jeudi.

McIlroy, cependant, vise à mettre fin à une attente de huit ans pour ajouter à ses quatre titres majeurs et le Nord-Irlandais est le favori aux yeux des bookmakers.

« Je pense que c’est le Saint Graal de notre sport. Donc, peu de gens auront cette opportunité d’y parvenir, mais c’est ce qu’est gagner un Open à St Andrews », a déclaré McIlroy mardi.

Le numéro deux mondial a remporté l’Open 2014 à Hoylake mais a raté l’occasion de défendre son titre à St Andrews un an plus tard après s’être blessé à la cheville en jouant au football.

A LIRE AUSSI | Coupe du monde de tir 2022 : Mehuli Ghosh et Tushar Mane remportent l’or en équipe mixte carabine à air comprimé

« Je ne peux pas entrer ici en pensant que c’est peut-être mon heure. Je dois juste sortir et jouer un très bon tournoi », a-t-il ajouté.

“Un lieu magique”

McIlroy jouera le premier tour de jeudi aux côtés de Collin Morikawa, vainqueur de l’Open de l’année dernière au Royal St George’s, et de Xander Schauffele, qui a triomphé lors de l’Open d’Écosse le week-end dernier.

Les prétendants ne manquent pas, notamment parmi le large contingent de stars américaines, dont le numéro un mondial Scottie Scheffler et le vainqueur de l’Open 2017 Jordan Spieth.

“Si vous ne vous préparez pas à jouer dans cet Open, je ne suis pas sûr que ce soit le bon sport pour vous”, a déclaré Spieth mardi, lorsque de fortes brises soufflant sur le parcours ont rappelé les défis de St Andrews. peut poser.

Il a été question que le Old Course devienne trop facile, 149 ans après le premier Open ici, mais il captive toujours les joueurs.

Ils continueront d’être mis au défi en particulier par le 17e par 4 – le Road Hole est l’un des plus difficiles du golf, où les joueurs doivent envoyer leurs coups de départ au-dessus du Old Course Hotel.

Jack Nicklaus, deux fois champion de l’Open ici et qui a été cette semaine nommé citoyen d’honneur de la ville, a qualifié St Andrews de “lieu magique”.

Woods frappe les rebelles de LIV

Woods, maintenant âgé de 46 ans, a gagné ici en 2000 et 2005 et était déterminé à revenir malgré de graves blessures à la jambe dans un accident de voiture l’année dernière.

“Pendant la majeure partie de ma rééducation, j’espérais juste pouvoir marcher à nouveau”, a admis Woods, qui a sauté l’US Open le mois dernier pour améliorer ses chances de figurer cette semaine.

« Je ne jouerai plus jamais un programme complet. Mon corps ne me permet pas de faire ça.

“Je ne sais pas combien de championnats ouverts il me reste ici à St Andrews, mais je voulais celui-ci”, a déclaré Woods, qui jouera avec le vainqueur de l’US Open Matt Fitzpatrick lors des deux premiers tours.

Woods, quant à lui, a été franc dans sa critique des rebelles LIV, qui pourraient encore se voir interdire de figurer dans les majors à l’avenir.

“Je ne suis pas d’accord avec ça. Je pense que ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont tourné le dos à ce qui leur a permis d’arriver à cette position », a-t-il déclaré.

Alors que la série LIV, soutenue par l’Arabie saoudite, offre un prix record de 25 millions de dollars pour chacun de ses événements de 54 trous, le prix du British Open totalise 14 millions de dollars.

McIlroy espère juste que le chèque du gagnant ne se retrouvera pas entre les mains de l’un des rebelles.

“Égoïstement, pour moi, oui, je pense que ce serait mieux pour le jeu”, a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.