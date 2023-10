SSTL + QuantX Labs s’associent pour propulser la technologie australienne d’horloge quantique dans l’espace – SatNews

Laboratoires QuantX s’est récemment associé à Technologie satellite Surrey Limitée (SSTL) via Airbus Australiepour renforcer leurs connaissances et leurs compétences spatiales, une collaboration visant à propulser la technologie quantique australienne dans l’espace.

QuantX Labs avance quantique vers de nouveaux sommets grâce à son KAIROS mission, qui culmine avec le lancement en LEO et la démonstration d’une horloge atomique optique Nexgen qui promet de faire progresser les systèmes spatiaux, VCN (position, navigation et timing) capacités.

Laboratoires QuantX Mission KAIROS est le segment spatial de la société qui fournit une solution PNT alternative et souveraine. Le Mission KAIROS fournit des signaux de synchronisation fiables, protégés et précis aux systèmes critiques sur Terre et dans l’espace lointain. Les signaux de synchronisation cryptés garantissent l’intégrité des informations de synchronisation et de position.

L’horloge atomique optique, initialement développée au Institut de photonique et de détection avancée de l’Université d’Adélaïde et soutenu par le financement du SmartSat CRC, va maintenant subir des développements cruciaux pour devenir prêt pour l’espace. Cette évolution sera guidée par l’expertise de l’équipe compétente d’ingénierie système de SSTL et propulsée par le Agence spatiale australiennec’est Démonstrateur Lune vers Mars programme.

Photo de gauche à droite : le professeur Andre Luiten, directeur général et cofondateur de QuantX Labs, Clive Oates, directeur de SSTL Australie, Enrico Palermo, directeur de l’Agence spatiale australienne et le professeur adjoint Martin O’Connor, directeur général de QuantX Labs.

Un avantage notable de ce partenariat est le rôle de SSTL en tant que fournisseur d’ingénierie de systèmes spatiaux ainsi que de canal pour améliorer l’ensemble des compétences de l’équipe d’ingénierie de QuantX Labs, faisant progresser la technologie spatiale australienne et faisant progresser la base de compétences dans le secteur spatial. L’expertise quantique de QuantX Labs avec l’héritage spatial lointain de SSTL dans les programmes précédents avec Agence spatiale européenne (ESA) et la participation à Le GNSS de la NASA programme, constituera les bases nécessaires pour susciter des avancées révolutionnaires dans les services PNT pour l’Australie.

Le point culminant de cet effort de collaboration est prévu pour début 2026, lorsque QuantX Labs lancera et démontrera sa technologie de synchronisation de précision en orbite terrestre basse. Un parcours rigoureux de tests et de lancements préliminaires est prévu au cours des prochaines années pour valider la fiabilité et les performances des technologies quantiques innovantes dans l’environnement spatial.

«QuantX Labs est ravi d’annoncer sa collaboration avec Surrey Satellite Technology Limited (SSTL), un leader mondial du conseil en technologie et ingénierie de systèmes pour petits satellites. Cette collaboration ajoute une couche d’expertise cruciale à notre mission KAIROS, garantissant que nous fournirons des solutions d’ingénierie robustes et une fiabilité inégalée lors de notre aventure dans l’espace..» — Professeur André Luitendirecteur général de QuantX Labs

«SSTL est ravi de collaborer avec QuantX Labs, apportant notre expertise en ingénierie spatiale de renommée mondiale pour soutenir l’horloge atomique optique de nouvelle génération de QuantX Labs et la mission KARIOS..» — Clive Oatesresponsable de SSTL, Australie

«Le gouvernement australien a identifié le quantum comme une technologie essentielle dans l’intérêt national. La technologie d’horloge quantique de QuantX Labs a le potentiel de transformer les services de positionnement, de navigation et de chronométrage qui sous-tendent notre vie quotidienne, et nous sommes fiers de fournir notre soutien par le biais du programme de démonstration du gouvernement australien. En s’appuyant sur la vaste expertise en ingénierie spatiale de SSTL pour aider à mettre son horloge quantique en orbite, QuantX Labs sera en mesure de commencer à développer un précieux patrimoine spatial.« – Enrico Palermedirecteur de l’Agence spatiale australienne