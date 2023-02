SSMB28 sur OTT : le film de Mahesh Babu vendu sur CETTE plateforme de streaming pour un montant exorbitant avant la sortie

La superstar Telugu Mahesh Babu tourne actuellement pour son prochain projet avec le réalisateur Trivikram Srinivas. Le film est provisoirement intitulé # SSMB28 et avec cela, le duo acteur-réalisateur réussira un tour du chapeau. Il est en phase de production, le titre n’a pas encore été annoncé et la date de sortie est inconnue, malgré tant de facteurs, le film a déjà vendu ses droits numériques. Oui, bien avant la sortie en salles, SSMB28 a une plateforme de streaming.

SSMB28 a vendu des droits numériques à un géant du streaming pour un montant énorme. La plate-forme OTT Netflix a acheté les droits numériques de Mahesh Babu vedette SSMB 28 pour rs 81 crore. Une source proche du développement a informé Indian Express que c’est le seul film telugu qui a gagné le plus d’un tel accord. De plus, le film sera disponible en ligne après avoir terminé 50 jours de sortie en salles.

Mahesh Babu tourne pour le film très attendu à Hyderabad. Le film met également en vedette Pooja Hegde pour jouer le rôle principal féminin. Les fans attendent avec impatience de voir Mahesh dans un avatar robuste avec un pain. Son look a déjà suscité l’intérêt de ses fans. L’acteur et réalisateur Trivikram Srinivas ont déjà livré avec succès Athadu et Khaleja. Après deux succès, les fans attendent un autre blockbuster de la part de la paire.

SSMB28 sera produit par S Radhakrishna (China Babu) sous les bannières de Haarika & Hassine Creations. Le film sera édité par le monteur primé National Navin Nooli et devrait être loué cette année. L’acteur a été vu pour la dernière fois dans la sortie de 2022 Sarkaru Vaari Paata, qui n’a pas répondu aux attentes des fans. Cependant, avec SSMB28, les fans attendent avec impatience un blockbuster. Après cela, Mahesh Babu commencera le film avec le réalisateur de RRR SS Rajamouli, qui a été annoncé plus tôt en 2022.

