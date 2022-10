SSMB28 : Mahesh Babu, le tournage du film Trivikram sera à nouveau retardé pour CETTE raison ; cela affectera-t-il la date de sortie ? Voici ce que nous savons

Il semble qu’il n’y ait pas de fin aux problèmes pour le Mahesh Babu prochain filmprovisoirement intitulé SSMB28. Auparavant, le film avait été retardé en raison de certains problèmes logistiques de production. Puis le Trivikram Srinivas le réalisateur a de nouveau été légèrement retardé lorsque le Film télougou Fédération des travailleurs a protesté contre la Chambre de commerce du film télougou décision de régulariser les salaires des équipes de tournage sous une même tranche, quel que soit le budget d’un film. Cela a été résolu depuis, la décision revenant à des salaires différents conformément au budget, mais maintenant, le Trivikram le tournage du film devrait à nouveau être retardé en raison de la disparition de, Indira Devila mère de Mahesh Babu.

Mahesh Babu, le film Trivikram SSMB28 à nouveau retardé

Selon un rapport du site Web d’informations sur le divertissement Telugu Cinema, le film SSMB28 de Mahesh Babu et Trivikram devrait à nouveau faire face à un retard dans son calendrier de tournage. Le rapport indique que le producteur Naga Vamsi a confirmé que le prochain programme du film a été reporté ? Alors, combien de temps ce nouveau délai pour SSMB 28 va-t-il durer ? Eh bien, le rapport ajoute que, selon le producteur, il ne s’agit que d’un léger retard. À ce rythme, il semble que les réalisateurs, les acteurs et l’équipe doivent remercier leur bonne étoile que le premier programme du film, le seul qui ait été mis en conserve jusqu’à ce jour, ait commencé à l’heure et se soit déroulé sans aucun accroc.

La mère de Mahesh Babu, Indira Devi, est décédée

La date de sortie du film SSMB28 de Mahesh Babu sera-t-elle retardée?

Les créateurs de ont décidé de Date de sortie de SSMB28 être le 28 avril 2013. Cependant, si le film continue à faire face à des retards comme ceux-ci, cette date pourrait être repoussée car seul le premier programme a été bouclé jusqu’à présent, et il reste beaucoup à tourner, suivi d’une post-production intensive. travailler, considérant que c’est un film à gros budget, mettant en vedette une grande star.