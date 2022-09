Les malheurs pour Cinéma télougou ne semble pas se terminer bientôt. En plus d’avoir une année assez ordinaire au box-officeavec peu de films travaillant le chemin RRR et Bangarraju a fait le Industrie cinématographique télougou également fait face à une grève prolongée après la Chambre de commerce du film télougou a fortement baissé sur les frais des meilleures stars, gonflant les budgets des films malgré une reprise loin d’être idéale et la petite fenêtre entre les sorties en salles et OTT éloignant les téléspectateurs des cinémas. Juste au moment où vous pensiez que les choses revenaient à la normale, cela semble majeur Film télougou pousses de Mahesh Babouc’est SSMB28, Prabhas‘ Salar, Allu Arjunc’est Pushpa 2 et d’autres films pourraient à nouveau être bloqués, cette fois en raison d’une discorde entre le Conseil de la Chambre et la Fédération des travailleurs.

La Fédération des travailleurs du cinéma Telugu se met en grève

Film télougou les tournages viennent de commencer à reprendre après que les travaux aient été interrompus pendant un mois dans tous les domaines. Et maintenant, un rapport dans Mirchi 9 suggère qu’une autre fermeture pourrait être en cours car il est apparu que la Fédération des travailleurs est loin d’être satisfaite de la Chambre de commerce du film Telugu sur une prétendue disparité de salaires, pour laquelle ils ‘ ve semble-t-il également adressé une mise en demeure à ce dernier institut.

Quel est le problème entre les travailleurs et la Telugu Film Chamber ?

Fondamentalement, le différend porte sur la Telugu Film Chamber of Commerce qui propose des salaires uniformes pour tous les tournages quel que soit le budget d’un film, ce qui n’était pas le cas auparavant, alors que la fédération des travailleurs souhaite être payée différemment pour les films dont les budgets sont soit moins ou plus de 6 crore. La rumeur veut que si le problème n’est pas résolu rapidement, tous les membres de l’équipage devraient se mettre en grève indéfiniment à partir du 15 septembre. Des producteurs Bigwig comme Dil Raju et Allu Aravind auraient convoqué une réunion d’urgence entre les travailleurs et la chambre de cinéma pour étouffer le problème dans l’œuf.