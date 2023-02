SSMB : Mahesh Babu fait ses débuts en hindi avec le SS Rajamouli ; le film obtient des droits OTT record [Watch Video]

Mahesh Babu fait ses débuts en hindi : Les fans de Mahesh Babu ont une raison de se réjouir ! L’idole de Tollywood est actuellement sur le plateau de SSMB 28, où il est jumelé avec la magnifique Pooja Hegde et la talentueuse Sreeleela, sous la direction de Trivikram Srinivas. Le film, qui promet d’être un divertissement familial, a été retravaillé pour inclure tous les éléments d’un blockbuster. Et le buzz, c’est que SSMB 28 bat des records avant même sa sortie ! Les droits OTT du film ont été vendus à Netflix pour un montant étonnant de 80 crores dans la langue du Sud. Cependant, les droits en hindi du film ont été conservés par la société de production, Haarika et Haasine Creations, car Mahesh Babu aurait des plans pour ses débuts en hindi avec le très attendu film SS Rajamouli. Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle, une chose est sûre – SSMB 28 fait déjà des vagues et laisse les fans attendre sa sortie avec impatience !