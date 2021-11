SSD 1 To compatible PS5 pour 108 £

La PlayStation 5 de Sony est une console phénoménale, offrant de solides [email protected] performances, le contrôleur DualSense de nouvelle génération avec retour haptique et pression de déclenchement adaptable et stockage ultra-rapide qui permet un chargement beaucoup plus rapide dans les jeux. Le problème avec ce dernier est qu’il est cher, ce qui signifie que la PS5 est livrée avec seulement 825 Go de stockage avec seulement 667,2 Go utilisables – assez pour quelques jeux, mais pas une vaste bibliothèque de titres PS5.

La bonne nouvelle est que Sony a sorti une mise à jour logicielle qui permet à la PS5 de profiter d’un deuxième SSD M.2. Il y a des restrictions sur ce qui fonctionnera – il faut que ce soit PCIe Gen 4 avec des vitesses de lecture/écriture d’au moins 5500 Mo/s et il faudra un dissipateur thermique – mais au moins c’est une possibilité. Les SSD étaient chers au lancement, mais il y a une économie particulièrement intéressante sur le 1 To P5 Plus de Crucial qui en fait un achat tentant pour le Black Friday.

Dans le cadre des ventes Black Friday d’Amazon, vous pouvez acheter la Crucial PS5 Plus avec 1 To de stockage SSD pour seulement 107,99 £, contre 157 £. Cela en fait le SSD compatible PS5 le moins cher disponible actuellement au Royaume-Uni, ajoutant presque le double du stockage intégré de la console. Vous avez également le Variante 500 Go pour seulement 61,99 £, et le haut de gamme 2 To La variante est de 251,98 £, contre 320 £.

Obtenez le Crucial P5 Plus (1 To) pour 107,99 £ sur Amazon

Il y a un hic cependant; les Crucial P5 Plus n’est pas livré avec un dissipateur thermique, un composant requis pour une utilisation dans la PS5. Alors que certains prétendent avoir utilisé des SSD sans radiateur sans problème, il vaut la peine de suivre les conseils de Sony pour éviter d’endommager le SSD ou votre console.

Heureusement, vous pouvez acheter des dissipateurs thermiques tiers sur Amazon assez bon marché. Les Dissipateur Eluteng est abordable à 11,99 £, et il est à la fois facile à installer et compatible avec la PS5.

Obtenez le dissipateur thermique Eluteng pour 11,99 £ sur Amazon

Combiné au prix du SSD, vous disposez d’un SSD de 1 To compatible PS5 pour seulement 119,98 £ – une économie énorme par rapport au WD Black SN850 avec dissipateur de chaleur à 185,99 £.

Le Crucial P5 Plus est également un choix solide pour un SSD PS5 ; dans notre revue Crucial P5 Plus, nous avons décrit le SSD M.2 comme « plus qu’un digne successeur du P5 » tout en offrant « l’amélioration PCIe 4.0 souhaitée par de nombreux clients », bien que nous ayons constaté que les vitesses étaient un peu lentes par rapport à le SN850.

Cela importera plus si vous l’utilisez dans un PC qu’une PS5; pour les jeux, il fera plus que faire le travail. Si vous avez besoin de plus d’informations sur le processus d’installation, découvrez comment mettre à niveau le stockage interne de la PS5.

Pour plus d’offres exceptionnelles ce Black Friday, jetez un œil à notre sélection des meilleures offres technologiques Black Friday. Nous avons également un aperçu des offres de jeu Black Friday plus ciblé si vous recherchez de nouveaux accessoires de jeu pour correspondre à votre PS5.