SS&C finalise l’acquisition de l’activité d’administration de fonds gérés d’Iress

WINDSOR, Connecticut., 1er octobre 2023 /PRNewswire/ — SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de l’activité d’administration de fonds gérés (MFA) d’Iress Limited.

Environ 150 membres de l’équipe ont rejoint SS&C Global Investor & Distribution Solutions, rapportant à Euan McLeodresponsable de l’agence de transfert, APAC.

« Nous sommes heureux d’accueillir les employés, clients et partenaires de l’équipe MFA », a déclaré Bill Pierre, Président et PDG. « SS&C aide les gestionnaires d’actifs du monde entier à rationaliser leurs opérations, à réduire les risques, à renforcer la conformité et à servir leurs clients plus efficacement. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe MFA pour améliorer nos services dans Australie et proposer des solutions à ce marché en pleine croissance.

Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives aux fins des dispositions d’exonération de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant les plans, objectifs, buts, stratégies, attentes, intentions, projections, les développements, les événements futurs, les performances, les hypothèses sous-jacentes et autres déclarations autres que des déclarations de faits historiques. Ces déclarations reflètent le meilleur jugement de la direction sur la base de facteurs actuellement connus, mais sont soumises à des risques et à des incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, l’état de l’économie et du secteur des services financiers et d’autres secteurs dans lesquels les clients de la Société opèrent, ainsi que les autres risques abordés dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel le plus récent de la Société. Rapport sur le formulaire 10-K, qui est déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et est également accessible sur notre site Web. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites et, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives.

À propos de Iress

Iress (IRE.ASX) est une société technologique fournissant des logiciels au secteur des services financiers.

Nous fournissons des logiciels et des services pour les données de trading et de marché, les conseils financiers, la gestion des investissements, les prêts hypothécaires, les retraites, les assurances vie et retraites et l’intelligence des données.

Notre logiciel est utilisé par plus de 10 000 entreprises et 500 000 utilisateurs dans le monde. Nous avons plus de 2 000 personnes basées à Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Afriquele Royaume-Uni et L’Europe .

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels destinés aux secteurs des services financiers et de la santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège à Windsor, Connecticut, et possède des bureaux dans le monde entier. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé, depuis les plus grandes entreprises mondiales jusqu’aux petites et moyennes entreprises, s’appuient sur SS&C pour son expertise, sa taille et sa technologie.

Informations supplémentaires sur SS&C (Nasdaq :SSNC) est disponible sur www.ssctech.com.

Suivez SS&C sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

SOURCE SS&C