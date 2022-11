SS Rajamouli veut savoir qui est le méchant dans HIT 2 ; Adivi Sesh se souvient d’avoir tourné 70 à 100 jours pour Baahubali

Après avoir goûté au succès au box-office avec Major plus tôt cette année, l’acteur Adivi Sesh attend maintenant avec impatience la sortie en salles de son prochain film Hit – The Second Case. L’événement de pré-sortie a également été suivi par le cinéaste as SS Rajamouli, qui n’a pas cessé de faire l’éloge de la bande-annonce de HIT 2. Il tenait également à savoir qui était le méchant dans le film après avoir regardé la dernière séquence de Kodi Burra (cervelle d’oiseau) dans la bande-annonce.

Lors de l’événement, Rajamouli a occupé le devant de la scène et a félicité Nani, Prashnathi et Sailesh pour avoir fait de HIT une franchise. Il a dit que Vishwak Sen qui a fait HIT et Adivi Sesh qui est maintenant dans HIT 2, ont tous deux apporté de l’énergie à cette franchise de thriller policier.

Le cinéaste as a également suggéré aux réalisateurs de faire HIT 3, HIT 4, HIT 5 et HIT 6, ajoutant qu’il devrait arriver la même saison, la même date ou la même semaine, chaque année. “Les valeurs techniques ont l’air grandioses et les acteurs ont bien joué. Le couple de Sesh et Meenakshi a l’air bien à l’écran. Ce sera un produit de qualité du cinéma Telugu”, a-t-il déclaré lors de l’événement.

D’autre part, Adivi Sesh a exprimé sa joie d’avoir le SS Rajamouli comme invité lors du lancement de la bande-annonce. Il a également rappelé l’époque où il travaillait avec le cinéaste dans Baahubali où il jouait le rôle de Bhadra, le fils adoptif de Bhallaladeva, qui finit par devenir corrompu et cruel comme son père.

“J’ai travaillé pendant 70 à 100 jours pour Baahubali. À bien des égards, pour mon éthique de travail et mon approche du travail, la cause première était l’expérience de travail à Baahubali. C’était comme une école de cinéma pour moi. Comme un shishya Ekalavya, je ‘ Je l’ai étudié, je l’ai regardé, son travail et je me suis inspiré”, a déclaré Adivi. Il a également ajouté qu’il était très important pour lui d’avoir Rajamouli comme invité et a déclaré que “partout où nous allons, nous ne devons jamais oublier notre peuple et c’est ce que j’ai appris de lui”.

Dans HIT 2, Adivi Sesh essaie un flic paresseux et décontracté sur la piste d’un criminel dans la ville portuaire de Visakhapatnam. Il sortira le 2 décembre en telugu et en hindi.