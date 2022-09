SS Rajamouli est connu pour donner à son public le meilleur plaisir cinématographique lorsqu’il vient au théâtre. Il n’a jamais manqué d’impressionner son public, être avec Baahubali partie un et deux et sa récente sortie RRR était un blockbuster. Et maintenant, le cinéaste as est prêt à travailler avec la superstar Telugu Mahesh Babu qui est déjà sacrément excité de travailler avec le cinéaste. Dans sa récente conversation, le cinéaste a révélé des détails passionnants sur le film et il laissera sans repos. Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles le cinéaste répétera l’histoire en réalisant le film sur le genre de Baahubali avec Mahesh Babu, rien de tout cela ne se produit.

Rajamouli dévoile le genre du film avec Mahesh Babu

Lors d’une récente conversation, Rajamouli a déclaré que le genre du film est “Globetrotting Adventure” et qu’il attirera tous les cinéphiles et cinéphiles dans les salles. En ce moment, il travaille sur le scénario et il commencera l’atelier dans deux mois avec Mahesh Babu. Et le tournage commencera au milieu de l’année 2023, c’est-à-dire principalement au mois de mai. Les cinéphiles ont hâte que le duo dynamique épelle sa magie à l’écran.

Le titre provisoire du film

Alors que les rapports suggèrent que le titre du film est SSMB29. SS Rajamouli prévoit de rendre ce projet plus grand que tous les films jusqu’à présent et le budget monte en flèche. Il y aura un lourd travail d’infographie et le cinéaste a déjà une configuration d’équipe unique pour le même. Le film se déroulera dans l’épaisse forêt car l’amour du cinéaste pour la forêt est connu de ses fans et même eux ne peuvent imaginer les films de SS Rajamouli sans la présence de la forêt. SS Rajamouli sortira ces films à travers le monde car il est conscient de l’engouement des gens pour ses films et il ne les laissera pas tomber.