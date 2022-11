SS Rajamouli révèle ce qu’est son prochain avec Mahesh Babu et cela rendra les fans vraiment excités

SS Rajamouli est un cinéaste inspirant, il est un chef de file et tout le monde admire Rajamouli Garu à Bollywood aussi. En ce moment, le cinéaste RRR se dégrade pour son prochain projet avec Mahesh Babu et il vient de laisser tomber un indice majeur sur le film qui laissera ses fans agités et comment. Dans ses récentes interactions, lorsqu’on lui a demandé de travailler avec Mahesh Babu, il a également dit que c’était un rêve devenu réalité en parlant du film, a-t-il dit, que son père écrit le scénario car il est le scénariste de la plupart de mes films. Rajamouli a dit que nous avons commencé à y travailler depuis quelques mois maintenant. Ce sera sur les lignes d’Indiana Jones est l’un de mes favoris de tous les temps et je voulais faire quelque chose sur la même ligne et nous essayons de le comprendre dans cet espace. Il a en outre confirmé qu’il s’agissait d’un film d’aventure et

Regardez la vidéo de Rajamouli parlant de ce prochain film avec Mahesh Babu et partageant tous les détails qui vous passionneront et comment.

Mon prochain avec @urstrulyMahesh est un film d’aventure à la manière d’Indiana Jones. Nous venons de commencer à écrire il y a quelques mois – @ssrajamouli#MaheshBabu #Rajamouli #SSMB pic.twitter.com/1tW1utdiBc ???????????? (@UrsVamsiShekar) 20 novembre 2022

Rajamouli aurait signé Alia Bhatt en tant que terrain principal du film. Cependant, ses fans sont satisfaits de cette nouvelle et ils ont exigé de la retirer s’il avait signé avec l’actrice “privilégiée”. Alors que Mahesh Babu, qui traverse actuellement la phase la plus difficile après avoir perdu son père Krishna, a pris une courte pause du travail et reste à l’écart de tout. Les fans de Rajamouli et Mahesh Babu sont ravis de voir ce duo réalisateur et acteur de rêve collaborer et ont hâte qu’ils sortent bientôt ce film très attendu dans les salles.