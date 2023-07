SS Rajamouli pour offrir à Mahesh Babu le plus gros succès de sa carrière ; le film va être plus grand que RRR, révèle l’écrivain KV Vijayendra Prasad

Tous les regards sont tournés vers le prochain film de SS Rajamouli avec Mahesh Babu, et les fans sont extrêmement ravis de savoir ce qu’ils verront cette fois, car le maestro prévoit un film plus grand et meilleur que ce qu’il a fait dans le passé. Et maintenant, l’écrivain KV Vijeyandra Prasad du film mettant en vedette Mahesh Babu affirme que Rajamouli envisage de rendre ce film plus grand que RRR. SSMB29 va être un film qui attire également le public du monde entier, et c’est ce que Rajamouli prévoit en ce moment. Dans une interview avec une chaîne, Vijayendra Prasad a déclaré : » RRR. « SSMB29 est un film d’aventure, et il sera bien plus gros que RRR ».

Selon les rapports d’un portail d’informations sur le divertissement, une source proche révèle que SSMB29 est inspiré par Lord Hanuman, car l’amour de SS Rajamouli pour le Ramayana et le Mahabharata a été vu par tous ses fans, et il est prêt à s’inspirer de la mythologie comme le film de l’acteur et du réalisateur est ancré dans la culture indienne. On prétend que le film est une aventure dans la jungle africaine, et le personnage de Mahesh Babu va se battre contre toute attente, tout comme Lord Hanuman. Et après la publication de cette nouvelle, les fans étaient sûrs que la vision de Rajamouli pour SSMB29 était plus élevée et seulement plus élevée.