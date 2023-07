SS Rajamouli gagne les cœurs pour sa réaction au camouflet des Oscars

Les prouesses de réalisateur de SS Rajamouli dans Baahubali et RRR nous ont laissés très impressionnés. En fait, RRR, avec Jr NTR et Ram Charan dans les rôles principaux, a même reçu deux prix prestigieux, l’un aux Golden Globes 2023 et l’autre aux Oscars 2023. Rendre notre pays fier à nouveau, six membres de l’équipe du film RRR ont reçu l’honneur de recevoir une invitation à rejoindre le comité des Oscars. Mais étonnamment, la personne qui ne figurait pas sur la liste des invités était le SS Rajamouli. Maintenant, le directeur de RRR a gracieusement réagi à l’annonce, à travers un tweet.

Jr NTR et Ram Charan reçoivent une invitation de l’Académie

Le 29 juin, l’Académie a partagé une longue liste d’acteurs, de réalisateurs et de techniciens du cinéma qui ont été invités à faire partie de sa communauté estimée. Parmi eux, les six membres de RRR qui ont été choisis comprennent la distribution principale du film, Jr NTR et Ram Charan, le compositeur de musique MM Keeravani, le parolier Chandrabose, le directeur de la photographie KK Senthil Kumar et le concepteur de production Sabu Cyril.

Ravi de recevoir cet honneur, Jr NTR a publié une déclaration officielle dans laquelle il a exprimé sa gratitude pour avoir reçu une invitation et a félicité les autres membres de la « famille RRR ».

SS Rajamouli félicite l’équipe RRR d’être membre de l’Académie

Bien que SS Rajamouli ait été exclu de la liste de l’Académie, le réalisateur a prouvé sa magnanimité en félicitant l’équipe RRR pour cet honneur. « Extrêmement fier que 6 membres de notre équipe RRR aient été invités en tant que membres pour les Oscars cette année. Félicitations Tarak, Charan, Peddanna, Sabu sir, Senthil & Chandrabose garu. Félicitations également aux membres d’Indian Cinema qui ont reçu l’invitation cette année. année », a-t-il tweeté, ajoutant un emoji souriant à la fin.

Les fans réagissent au fait que le SS Rajamouli ne reçoit pas d’invitation de l’Académie

Le nom de SS Rajamoui ne figurant pas sur la liste de l’Académie n’a pas plu au public, qui a affirmé que le cinéaste méritait une place sur la liste. Alors qu’un utilisateur déçu a écrit : « La liste est incomplète sans vous SSR », un autre a plaisanté : « Heureux pour Ram Charan mais tout aussi triste que le créateur de RRR ne soit pas invité en tant que membre. » Une troisième personne a exprimé sa confiance dans le cinéaste en commentant: « Capitaine, vous n’avez pas besoin d’une invitation de leur part. Vous êtes au-dessus de cela. Faisons vibrer le cinéma mondial avec SSMB29. »

Des célébrités indiennes rejoignent la liste de l’Académie

L’Académie a publié une longue liste de 398 nouveaux membres qui rejoindront la communauté en 2024. Parmi les autres célébrités indiennes à avoir rejoint le comité figurent les producteurs Karan Johar et Siddharth Roy Kapur, les réalisateurs Mani Ratnam et Chaitanya Tamhane, et le réalisateur de documentaires Shaunak. Sén.