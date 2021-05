SS Rajamouli dévoile le look intense de Komaram Bheem à l’occasion de l’anniversaire de Jr NTR

Nous avons eu un aperçu du personnage de NTR Jr. dans les affiches de films publiées précédemment. Aujourd’hui, à l’occasion de l’anniversaire de l’acteur, les créateurs de ‘RRR’ ont dévoilé le look complet de Komaram Bheem pour le film tant attendu.

Le réalisateur, SS Rajamouli, s’est tourné vers Twitter et a écrit: « Mon Bheem a un cœur en or. Mais quand il se rebelle, il est fort et audacieux! Voici @ tarak9999 en tant que #KomaramBheem INTENSE de #RRRMovie. @Ssrajamouli @AlwaysRamCharan @ ajaydevgn @ aliaa08 @ oliviamorris891 @RRRMovie @DVVMovies »

La révélation de chaque personnage a laissé le public en attente de plus, d’une manière si magnanime et phénoménale que les créateurs ont touché la bonne corde avec les attentes du public.

Le projet est dirigé par SS Rajamouli, qui est le cerveau derrière la série révolutionnaire Baahubali. Et tout comme la série, ce film est rempli de grandeur et promet d’être un énorme blockbuster.

Le film est un drame d’époque comme jamais auparavant, une version fictive de la jeunesse des célèbres combattants de la liberté Komaram Bheem et Alluri Seetharamaraju. Ce film pan-indien tant attendu sortira dans le monde entier à l’occasion des fêtes de Dussehra le 13 octobre 2021.

Produit par DVV Danayya, RRR est réalisé par le plus célèbre cinéaste indien SS Rajamouli, PEN Movies ayant les droits du film sera des distributeurs de RRR dans le nord de l’Inde. Le film devrait sortir en telugu, tamoul, hindi, malayalam, kannada et dans plusieurs autres langues indiennes.