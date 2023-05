SS Rajamouli appelle Mahabharata son projet de rêve, vise à faire un spectacle visuel jamais vu auparavant en 10 parties

SS Rajamouli est un maestro de la narration, et il l’a prouvé avec chaque film qui s’avère également être un succès commercial. Le plus grand exemple est sa dernière sortie, RRR, qui est devenue un succès direct à l’échelle mondiale en remportant des Golden Globes et des Oscars et une performance spéciale sur la scène de l’Académie. Et maintenant, le cinéaste a prévu de faire un film sur le sujet mythologique le plus populaire du Mahabharata, oui, dans une interview, il aurait déclaré que faire du Mahabharata était son rêve et il envisageait de faire un film en 10 parties. Rajamouli, qui a déclaré avoir réalisé les films des première et deuxième parties avec Baahubali, prévoit d’aller au-delà et de faire non pas une ou deux mais un total de 10 parties du Mahabharata, inimaginable non ?

Rajamouli a dit cela en parlant à son beau-frère, le Dr AK Guruva Reddy, « Si j’arrive au point de faire le Mahabharata, il me faudrait un an juste pour lire les versions du Mahabharata qui sont disponibles dans le pays. À l’heure actuelle, je ne peux que supposer que ce serait un film en 10 parties ». Appelant cela un rêve de longue date, Rajamouli a ajouté : « Chaque film que je fais, j’ai l’impression d’apprendre quelque chose pour finalement faire Mahabharata. C’est donc mon rêve, et chaque pas va dans ce sens. »

Maintenant, qu’y a-t-il de si spécial dans la fabrication du Mahabharata, comme nous en connaissons tous l’histoire ? Ajoutant de l’excitation à cela, Rajamouli a déclaré: « Les personnages que j’écris pour mon Mahabharata ne seront pas les mêmes que ceux que vous avez vus ou lus auparavant. Je raconterai le Mahabharata à ma manière. « Le Mahabharata (histoire) sera le même, mais les personnages seront améliorés et les interrelations entre les personnages seront ajoutées « . Eh bien, il est à la hauteur de l’étiquette d’être le cinéaste visionnaire de Kaif.

Il y a un fort buzz qu’il fera jouer Jr. NTR, Ram Charan, Deepika Padukone et bien d’autres acteurs pour ce dit film. Eh bien, si ce rêve de Rajamouli se réalise, ce sera un régal visuel spectaculaire pour tous les fans. Rajamouli Garu travaille actuellement sur un film avec Mahesh Babu, et apparemment, il pourrait avoir Alia Bhatt en face de lui.