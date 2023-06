SS Rajamouli a-t-il contracté un prêt de Rs 400 crore à un taux d’intérêt insensé pour fabriquer Baahubali?

La série Baahubali de SS Rajamouli s’est avérée être l’un des plus gros blockbusters du cinéma indien. Les deux films ont battu tous les records au box-office et en ont établi de nouveaux. Avec Prabhas, Anushka Shetty, Tamannaah Bhatia et Rana Daggubati, Baahubali était grandiose. Il n’était pas surprenant qu’ils se soient avérés être une affaire coûteuse. Des années plus tard, un chroniqueur nommé Manobala Vijaybalan, dans un tweet, a affirmé que Rajamouli avait emprunté des centaines de crores pour réaliser les films dirigés par Prabhas.

Les deux parties de Baahubali ont été produites sous la bannière d’Arka Media Works par Shobu Yarlagadda et Prasad Devineni avec le producteur K. Raghavendra Rao.

Réclamation du chroniqueur

Le chroniqueur Manobala Vijaybalan a déclaré que le cinéaste SS Rajamouli avait contracté un prêt de Rs 400 crores pour terminer Baahubali. « SS Rajamouli a contracté un prêt de 400 cr à 24% d’intérêt pour une période de cinq ans et demi pour terminer #Baahubali », lit-on dans son tweet.

Regarde:

SS Rajamouli took a loan of ₹400 cr at 24% interest for a period of five and a half years to complete #Baahubali. — Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) June 2, 2023

Twitter réagit

Le tweet n’a pas été bien accueilli par les fans. Réagissant au message, un utilisateur a écrit : « D’abord, il est réalisateur et ensuite, que se passe-t-il s’il a contracté un prêt ? un multimillionnaire. »

First he is director and second what if he has taken loan ?? Is this news in movie industry ? I don’t know any producer who don’t take loans unless he is multi-millionaire ! — Raj Bhargav (@bhargav238) June 2, 2023

Certains l’ont carrément qualifié de « fausses nouvelles ». « Shobu yarlagadda est le producteur. Pourquoi Rajamouli prendra-t-il un prêt, une fausse nouvelle. »

Shobu yarlagadda is the producer

Why will Rajamouli take loan, false news — Kaushik Pabbu Ramesh (@kaushikpr94) June 3, 2023

Un autre a déclaré: « Rajamouli n’était pas le producteur. Et le producteur n’a pas non plus contracté de prêts. »

Rajamouli was not the producer

And producer didn't take any loans too — MSD chennai (@uniquemanhere) June 2, 2023

« Rajamouli est-il au courant de cela », a écrit un fan.

Is Rajamouli aware of this? 🤔 — శ్రీ (@sree_n_r) June 2, 2023

From you? Just asking — Sai P Kiran (@saipkiran) June 2, 2023

L’un des utilisateurs de Twitter a demandé : « Alors que faisaient les producteurs ? Accorder des prêts aux réalisateurs ? »

Then what were producers doing? Giving loans to director? — Srinivas (@srini_soma) June 3, 2023

Baahubali: The Beginning, au moment de sa sortie en 2015, est devenu le troisième film indien le plus rentable au monde avec plus de 650 crore. En 2017, Baahubali: The Conclusion a battu les records établis par sa préquelle pour devenir le film indien le plus rentable de tous les temps. Le film a collecté plus de Rs 1 500 crore dans le monde.