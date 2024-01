SRM Entertainment présente de nouveaux produits au salon des cadeaux du marché d’hiver de Las Vegas 2024

SRM Divertissement, Inc.

28 janvierème – 1er fevrierSt Salle d’exposition C972, C975

JUPITER, FL, 29 janvier 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — SRM Divertissement, Inc. (Nasdaq : SRM) (la « Société » ou « SRM ») présentera une nouvelle gamme de produits au sein de l’emblématique Marché d’hiver 2024 à Las Vegas du 28 janvier au 1er févrierStavec notre nouvel assortiment Zoo Animals, notre assortiment Sealife et nos designs personnalisés.

La créativité de l’équipe de conception de SRM sera mise en valeur lorsque nous présenterons nos capacités de conception personnalisée et présenterons nos nouvelles gammes d’assortiments de produits Zoo Animals et Sealife au Las Vegas Market Winter Show, un salon professionnel leader du secteur (Salle d’exposition C972 et C975).

“Le marché de Las Vegas est le lieu idéal sur la côte ouest pour mettre en valeur la créativité et l’expérience de l’équipe SRM”, a déclaré Rich Miller, PDG de SRM Entertainment. « Nous sommes ravis de présenter de nouveaux produits et des innovations de conception qui mettent en valeur les capacités imaginatives de SRM pour 2024 et au-delà. »

À propos de SRM Entertainment, Inc.

SRM Entertainment, Inc. conçoit, développe et fabrique des jouets et des souvenirs personnalisés pour les plus grands parcs à thème et lieux de divertissement du monde. La société propose des produits personnalisés exclusifs disponibles dans le monde entier dans des lieux tels que Walt Disney Parks and Resorts, Universal Studios, SeaWorld et d’autres attractions. De plus, SRM a récemment lancé sa gamme de produits de vente au détail qui comprend des tasses brevetées SMURFS Sip with Me.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans cette annonce sont des déclarations prospectives. Les investisseurs peuvent identifier ces déclarations prospectives par des mots ou des expressions tels que « peut », « sera », « s’attend à », « anticipe », « vise », « estime », « a l’intention de », « planifie », « croit », « est/sont susceptibles de », « potentiel », « continue » ou d’autres expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des incertitudes et à des risques, y compris, sans toutefois s’y limiter, les facteurs de risque évoqués dans la section « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement de l’offre déposée auprès de la SEC. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut pas vous garantir que ces attentes se révéleront exactes, et la Société avertit les investisseurs que les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats anticipés et encourage les investisseurs à examiner d’autres facteurs susceptibles d’affecter ses résultats futurs dans la déclaration d’enregistrement de la société et dans d’autres documents déposés auprès de la SEC. Des facteurs supplémentaires sont abordés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, qui peuvent être consultés à l’adresse suivante : www.sec.gov . La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, ou des changements dans ses attentes survenant après la date des présentes, sauf si la loi l’exige.

