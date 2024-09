SRK rappelle la « période difficile » lors de l’arrestation d’Aryan Khan à l’IIFA et adresse une demande spéciale à Sandeep Vanga

Shah Rukh Khan a remporté le prix du meilleur acteur à l’IIFA 2024 pour sa performance dans Jawan. Au cours de son discours de remerciement, Shah Rukh est revenu sur la « période difficile » qu’il a affrontée lors de la réalisation de Jawan, faisant apparemment référence à l’arrestation d’Aryan Khan. Le prochain réalisateur a été arrêté dans le cadre d’une affaire de drogue. Cependant, il a reçu une note nette plus tard. Dans son discours, Shah Rukh a également remercié Gauri, en plaisantant en disant que c’est elle qui investit de l’argent dans sa carrière d’acteur en tant que producteur.

«Je tiens à remercier tous les autres nominés – Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Vikrant Massey – il a été génial dans le film – Vicky Kaushal, Sunny Paji. Je pense qu’ils étaient tous formidables, mais j’ai eu un avantage parce que les gens étaient heureux que j’aie travaillé après si longtemps », a déclaré Shah Rukh Khan.

« Quelqu’un m’a rappelé qu’il fallait investir de l’argent dans un film. Je tiens donc à remercier Gauri. Elle est peut-être la seule femme à dépenser plus pour son mari que l’inverse. Nous traversions une période difficile lors de la réalisation de Jawan (en référence à l’affaire Aryan Khan) », a-t-il ajouté.

Regardez son discours ci-dessous :

Aryan a été arrêté en octobre 2021. Il a été arrêté après un raid sur la croisière Cordelia à Mumbai. Il a été emprisonné pendant près d’un mois avant d’être libéré sous caution. NCB a formé une équipe d’enquête spéciale (SIT) pour examiner l’affaire et, après une enquête approfondie, a donné un score net à Aryan en mai 2023.

Shah Rukh était sur scène non seulement pour accepter son prix, mais également pour l’animer. Il co-animait l’émission avec Vicky Kaushal et Karan Johar. Hindustan Times a rapporté que pendant ses fonctions d’animateur, Shah Rukh a évoqué le succès de Pushpa et a contacté Sandeep Reddy Vanga depuis la scène. Il a demandé au réalisateur d’Animal de lui apporter un film comme Pushpa.

Il a également salué le film en interprétant la chanson Oo Antava avec Vicky. Les acteurs se sont bien amusés en dansant sur la chanson. La vidéo de la même chose est devenue virale.