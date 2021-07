SRK, Madhuri Dixit et Jackie Shroff rendent hommage au légendaire Dilip Kumar

Célébrant les 19 glorieuses années de ‘Devdas’, les acteurs ont profité de leurs réseaux sociaux et ont rappelé de bons souvenirs. Ils ont également rendu hommage au défunt acteur vétéran Dilip Kumar.

Shah Rukh Khan s’est rendu sur son compte Instagram et a posté trois photos des tournages de « Devdas ».

Il a sous-titré le message comme « Toutes les nuits tardives… les petits matins… rythme difficile et problèmes. Tout s’est bien passé à cause de la magnifique @madhuridixitnene. La superbe @aishwaryaraibachchan_arb, toujours joyeuse @apnabhidu dada, pleine de vie @kirronkhermp et le toute l’équipe le bat sous le magistral et patient #sanjayleelabhansali. Seul problème….le dhoti n’arrêtait pas de tomber….!! Merci pour l’amour de tout le monde. #19YearsofDevdas ».

Madhuri Dixit a également fait un voyage dans le passé en écrivant une déclaration sur l’importance de « Devdas » pour elle. De plus, l’acteur a rendu hommage à Dilip Kumar, qui a joué Devdas dans le film du même nom de Bimal Roy.

« Rappelant de bons et heureux souvenirs des décors de Devdas. Même 19 ans plus tard, tout semble si frais! Merci Sanjay de les partager. Je les chérirai pour toujours! Voici notre ode à #DilipKumar, tout comme #Devdas, vous continuer pour vivre… pour toujours ! #19YearsOfDevdas », a écrit Madhuri sur Instagram.

Jackie Shroff a posté une photo avec SRK et des affiches de ‘Devdas’

Il a sous-titré le message, Aaj sirf ‘Y’ se yaad salut nahin, ‘Y’ se yakin bhi nahi ho raha 19 saal hogaye Devdas ko! Shukriya tous les bondhu qui faisaient partie de la saga !#Devdas

Pour les non avertis, « Devdas » est un film dramatique d’amour épique en hindi indien de 2002 réalisé par Sanjay Leela Bhansali et produit par Mega Bollywood sous la bannière de Bharat Shah. Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai Bachchan et Madhuri Dixit sont les vedettes du film, qui comprend également Kirron Kher, Smita Jaykar et Vijayendra Ghatge.

Le film est basé sur le roman du même nom de Sarat Chandra Chattopadhyay de 1917, qui raconte le récit de Devdas Mukherjee, un riche diplômé en droit qui revient de Londres pour épouser son ami d’enfance Parvati « Paro ». Cependant, sa spirale vers l’alcoolisme est déclenchée par le rejet de son mariage par sa propre famille, ce qui a finalement conduit à sa dépression émotionnelle et à sa recherche d’un refuge auprès de la courtisane au cœur d’or Chandramukhi.