SRK était assise à côté de la star hollywoodienne Sharon Stone lors d’un événement, sa réaction a été la même

Shah Rukh Khan est un phénomène culturel en Inde, mais sa renommée ne se limite pas au pays. Les fans de SRK ont été à maintes reprises étonnés de sa popularité internationale. Dans un autre cas qui devient viral sur les réseaux sociaux, l’acteur emblématique d’Hollywood, Sharon Stone, a rendu les fans de SRK « pareils ». Shah Rukh a récemment assisté au Festival du film de la mer Rouge 2022 en Arabie saoudite, où il a été honoré pour ses contributions au cinéma indien. Cependant, les fans semblent s’être concentrés sur le moment où Sharon Stone a réalisé qu’elle était assise à côté de SRK.

L’acteur de Basic Instinct ne semblait pas avoir remarqué Shah Rukh à côté d’elle jusqu’à ce que son nom soit annoncé et qu’il se lève. L’hôte a remercié SRK pour sa présence et il s’est levé en signe de reconnaissance. Sharon pouvait être vue haletant lorsqu’elle a réalisé que c’était SRK et a même semblé dire “oh mon dieu” alors qu’elle applaudissait pour lui. Les fans de Desi, bien sûr, ne peuvent pas en avoir assez.

“Ma partie préférée de l’événement d’aujourd’hui, la réaction de Sharon Stone lorsqu’elle a réalisé que Shah Rukh Khan était assis à côté d’elle. Nous ne pouvons pas la blâmer, n’est-ce pas ? [sic]” L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip a écrit.

SRK a reçu un prix honorifique au festival. Outre lui, sa co-star Kajol et le maestro de la musique AR Rahman étaient également présents. SRK et Kajol ont réservé une surprise spéciale à leurs fans. Les acteurs ont honoré la scène ensemble et ont recréé leurs moments Dilwale Dulhaniya Le Jayenge.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici