SRK donne une réponse hilarante à un fan demandant un OTP

Les sessions Ask Me Anything (AMA) sur Instagram sont courantes le week-end chez les célébrités. Ces sessions permettent aux fans de poser des questions à leurs célébrités sur des films, des sujets aléatoires, leur vie et bien plus encore. Aujourd’hui, Shah Rukh Khan a décidé de lancer une session AMA sous le hashtag #AskSRK sur son compte Twitter. SRK est resté sur Twitter pendant un certain temps mais a donné plusieurs réponses amusantes et mignonnes aux questions posées par ses fans.

Cette fois, la mégastar a eu une réponse hilarante lorsqu’une personne lui a posé des questions sur OTP. Lorsqu’on lui a demandé, “Monsieur ek OTP aaya hoga….jara batana,” SRK a répondu, “Beta main itna célèbre hoon mujhe OTP nahi aate….les vendeurs m’envoient juste les marchandises quand je commande…tum apna dekh lo.”

La réponse est maintenant devenue virale et a recueilli 5 400 j’aime. Regarde:

#AskSrk faisons. Seul le plaisir ne répond à rien de sérieux pour commencer l’année…— Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 janvier 2023

Beta main itna célèbre hoon mujhe OTP nahi aate….les vendeurs m’envoient juste les marchandises quand je commande…tum apna dekh lo— Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 janvier 2023

Pendant ce temps, plus tôt, une réponse de SRK a rendu l’utilisateur de Twitter nommé Satish Srkian’s day et ce dernier a décidé de faire encadrer la réponse de l’acteur à sa question. Satish a profité de son compte Twitter pour publier une photo de la façon dont il a encadré une capture d’écran de son interaction avec Shah Rukh Khan. La légende du tweet qui était accompagnée de la photo encadrée de la réponse de SRK se lit comme suit : « Ab khan saab répond diye ou utilise hum frame na kawaye.. yeh kabhi ni ho sakta. Le cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin (Maintenant, Khan Saab a répondu et je ne le fais pas encadrer .. Cela ne peut jamais arriver. cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin).

La requête de Satish à SRK était un coup à son film de 2016, Fan, qui n’a pas fait comme prévu au box-office. Satish a demandé à Shah Rukh de répondre à sa question, l’avertissant qu’il se transformerait en Gaurav, le personnage de SRK dans son film ‘Fan’ de 2016 qui était obsédé par le protagoniste du film.

