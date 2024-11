SRK dit que la patience est directement proportionnelle au nombre d’enfants qu’on a

L’icône de Bollywood Shah Rukh Khan, qui a célébré son 59e anniversaire samedi, n’a peut-être pas salué ses fans depuis son bungalow de Mannat alors qu’il accomplit un rituel le jour de son anniversaire, mais il a assisté à un événement de fans où il a parlé de ses enfants.

L’acteur est monté sur scène dans la salle Bal Gandharva Rang Mandir à Mumbai et a salué ses fans.

Il a également organisé une session #AskSRK en direct au cours de laquelle on lui a posé de nombreuses questions, notamment sur la lutte contre les doutes et sur ce qu’il ressent maintenant que ses enfants, Aryan et Suhana Khan, sont entrés dans le cinéma.

Suhana a fait ses débuts d’actrice avec « The Archies » sur Netflix, tandis qu’Aryan Khan se prépare pour ses débuts en tant que réalisateur avec une série OTT, dont la sortie est prévue l’année prochaine.

SRK a partagé qu’il s’était réveillé tard, mais dès qu’il s’est levé, il a appris que l’iPad de son fils AbRam avait cessé de fonctionner.

Il a partagé qu’après avoir résolu le problème d’AbRam, il a découvert que Suhana était confrontée à une crise de garde-robe et il a décidé de l’aider.

Il a dit en plaisantant : « J’ai appris de ma famille que votre patience est directement proportionnelle au nombre d’enfants que vous avez. »

Il a ajouté : « C’est l’apprentissage que je transmets de chez moi à mon travail. J’essaie de résoudre les problèmes auxquels les gens sont confrontés, lors de mes séances photo et au travail. Je pense que la patience est la seule chose que j’ai apprise de mon famille. »

Plus tôt dans la journée, son épouse, la productrice Gauri Khan, a partagé une photo des célébrations de l’anniversaire de son mari.

Gauri a profité de son Instagram et a partagé deux photos prises à des décennies d’intervalle.

La première photo présente Gauri, SRK et leur fille Suhana, et la deuxième photo est une vieille image des années 2000.

Elle a écrit en légende : « Une soirée mémorable hier soir avec les amis et la famille… joyeux anniversaire @iamsrk. »

SRK et Gauri se connaissent depuis qu’ils sont adolescents.

Malgré de nombreuses différences et de nombreux hauts et bas dans leur relation, les deux hommes sont restés attachés l’un à l’autre.

Le couple s’est même brièvement séparé en raison de la possessivité de SRK, mais ils ont trouvé un moyen de se retrouver.

Le couple a échangé ses vœux de mariage en 1991, avant même que l’acteur ne devienne une grande célébrité.

Le couple a trois enfants : Aryan, Suhana et AbRam.