Alia Bhatt a partagé une série de photos en noir et blanc sur son compte Instagram et Twitter samedi matin dès son premier jour sur les plateaux de tournage de son prochain film « Darlings » qu’elle coproduit avec la superstar Shah Rukh Khan.

Elle a écrit sur Twitter, « le premier jour de DARLINGS ! Soleil avec des rayonsSun avec des rayons mon premier film en tant que producteur mais je serai toujours un acteur d’abord et pour toujours (dans ce cas un acteur très nerveux) je ne sais pas ce que c’est. … une nuit avant de commencer un nouveau film, j’ai cette énergie nerveuse de picotements dans tout mon corps… j’en rêve toute la nuit. »

Ce à quoi sa co-vedette de « Dear Zindagi », Shah Rukh Khan, a répondu en lui demandant de le lancer dans sa prochaine production et a promis d’être professionnel. Il a écrit : « Après cette production, veuillez m’inscrire pour votre prochaine petite production à domicile. Je viendrai à temps pour le tournage et je serai très professionnel… promis ! »

Après cette production, veuillez m’inscrire pour votre prochaine petite production à domicile. Je viendrai à temps pour le tournage et serai très professionnel..promis ! https://t.co/rXzha7LmZR – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 3 juillet 2021

Les photos en noir et blanc d’Alia sur Instagram la montrent assise dans son vanity van et lisant un script. Elle l’a légendé, « le premier jour de DARLINGS! mon premier film en tant que producteur mais je serai toujours un acteur d’abord et pour toujours (dans ce cas un acteur très nerveux) je ne sais pas ce que c’est .. une nuit avant de commencer un nouveau film Je reçois cette énergie de picotements nerveux dans tout mon corps.. je rêve toute la nuit de gâcher mes lignes..deviens nerveux..réglé 15 minutes avant l’heure, craignant d’être en retard!Je suppose que ce sentiment ne partira jamais loin .. et cela ne devrait pas – parce qu’être nerveux .. et se sentir incertain signifie que vous vous souciez vraiment vraiment PS – souhaitez-moi bonne chance s’il vous plaît (j’aurai besoin de tout pour correspondre à mes co-acteurs @itsvijayvarma @shefalishahofficial @roshan .Matthieu). »

« Darlings » met également en vedette Shefali Shah, Vijay Verma et Roshan Matthew. Le film marque également une première pour beaucoup – les débuts de réalisateur de Jasmeet K Reen avec un long métrage et le premier d’Alia Bhatt alors qu’elle devient productrice avec Eternal Sunshine Productions.