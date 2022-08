SRK demande à Aryan Khan d’envoyer des photos de la manière la plus papa possible gagne Twitter

Le commentaire de Shah Rukh Khan sur la publication Instagram du fils aîné Aryan gagne à nouveau Internet. La plus grande superstar du pays, agissant comme tous les pères Desi, a fait pâmer Twitter sur la salubrité. Aryan, qui est revenu sur Instagram pour publier son premier message en 2022, a partagé une photo de lui-même, Suhana et AbRam. SRK a commenté de la manière la plus paternelle possible, en écrivant : « Pourquoi je n’ai pas ces photos !!!!!! Donnez-les-moi MAINTENANT ! [sic]” Comme il est évident, les six points d’exclamation font vraiment comprendre ce qu’il essaie de dire.

sab ko shah rukh khan jaisa papa do yaar il est tellement adorable pic.twitter.com/PI645y8TXB — Shreemi Verma (@shreemiverma) 22 août 2022

Simple papa bhi aisi salut hain. Chérie. Papa log ki aadat hoti hai FB etc pe aake pics pe comment karte hain. Mais khud ke papa karein à kisi ko achha nahi lagta, aur SRK kare à wah bhai wah 🙂 https://t.co/xJHn2E2wKB — M (@mann_baawra) 22 août 2022

srk svp adoptez moi https://t.co/PQMp17NXhH – putain de café (@ dardedisco123) 22 août 2022

Les luttes du père de SRK ne sont pas seulement saines mais aussi relatables. En 2010, lorsque SRK a eu du mal à enseigner l’anglais à son enfant, il s’est avéré qu’il s’est battu de manière spectaculaire, à tel point qu’il a dû demander l’aide des bons citoyens de Twitter. À la manière typique de l’autodérision de SRK, il écrivait sur Twitter à l’époque, “le bégaiement kkkk est meilleur que la grammaire”. Comment tout cela est-il arrivé sur Twitter ? SRK a tweeté à propos de l’enseignement de phrases et de clauses à son fils. Comme la plupart d’entre nous, il semblait ne pas savoir ce qu’est un « prédicat ». Selon ses mots, cela “ressemble à un prédateur qui a mangé quelque chose”.

Moment absolument sain sur Twitter lorsque Shah Rukh avait du mal à enseigner la grammaire anglaise à ses enfants et a demandé notre aide. ♥️ pic.twitter.com/s7APAlQCVj – Shaki (@fsharkz) 20 mai 2022

En fait, SRK a tellement lutté qu’il est allé se coucher épuisé, mais pas avant d’avoir demandé l’aide de Twitter. Il a tweeté : « existe-t-il un moyen simple d’apprendre ou d’expliquer des phrases ou des clauses. aidez-moi s’il vous plaît… »À un moment donné, il a continué à expliquer comment tout cela était un stratagème britannique et voulait se révolter contre cela.

