SRK danse avec désinvolture sur le dessus d’un taxi en mouvement dans ‘Anjaam’ fait vibrer Twitter encore une fois

Shah Rukh Khan, au moins dans ses premières années à Bollywood, était connu pour ses références romantiques, mais avez-vous déjà remarqué le héros d’action qui s’y cache ? Grâce à l’utilisateur de Twitter Pramit, les gens se réveillent avec l’audace de SRK dansant vers la gloire au sommet d’un taxi en mouvement sans harnais pour la chanson ‘Anjaam’ ‘Badi Mushkil Hai’. La vedette de Shah Rukh Khan et Madhuri Dixit est sortie en 1994. « Pas d’écran vert. Pas de fils. Pas de rembourrage. Le mec l’envole littéralement dans un ensemble tout blanc ! On pourrait penser qu’ils vont commencer à tricher pour contourner cette cascade. mais non! Ça devient de plus en plus sauvage. Shah Rukh Khan est fou de faire des choses comme ça”, a écrit Pramit dans son tweet.

“Au cours de cette période, les années 90, nous avons vu des acteurs travailler incroyablement dur dans Shahrukh Khan, Ajay Devgan, Akshay Kumar et Salman Khan. Pas tous peut-être les préférés de tout le monde, mais ils étaient en effet beaucoup dévoués. Pas étonnant qu’ils soient tous encore debout”, a écrit un utilisateur de Twitter. Fou aussi [sic]”, a déclaré un autre.

Au cours de cette période, les années 90, nous avons vu des acteurs travaillant incroyablement dur dans Shahrukh Khan, Ajay Devgan, Akshay Kumar et Salman Khan. Pas tous peut-être les préférés de tout le monde, mais ils étaient en effet beaucoup dévoués. Pas étonnant qu’ils soient tous encore debout.— Sandeepan Banerjee (@SandeepanBaner5) 13 janvier 2023

Wow .. la première fois que je le regardais de si près et le mec daymmm sautait littéralement sur une voiture en mouvement 😳 .. Je pensais que Chaiyya Chaiyya était fou mais c’est aussi fou – Anis (@ Pryda88) 13 janvier 2023

Trunk se nikal ke, sur le dessus de la voiture, puis sur le capot, puis de la fenêtre dans la voiture. Poora prop utilise kiya.— ❤️ (@SirfSRKkiFan) 14 janvier 2023

Il a pris des risques dangereux. Le comble pour moi, c’est la séquence d’ouverture de Dil Se !!! J’avais peur pour lui.— DANA Camp-Farber (@ DMCF70) 13 janvier 2023

Comment avons-nous pris cela pour acquis. Rafraîchissant de voir à la fois SRK et Good ol Bombay ! – Noel (@nerdnrd81) 14 janvier 2023

Avec ‘Pathaan’ juste au coin de la rue, c’est certainement le bon moment pour découvrir les autres facettes de Shah Rukh Khan.

