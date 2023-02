Certains films touchent les cœurs en raison de leur scénario incroyable, puis certains acteurs créent de la magie avec leurs incroyables performances à l’écran ! C’est ce qui fait que le public se souvient d’eux pendant des années et cela aussi, avec les noms de leurs personnages fictifs. Que ce soit l’entraîneur Kabir Khan à Chak De ! India, Arjun dans ZNMD, Jordan dans Rockstar, ou encore Geet dans Jab We Met, certains acteurs ont vécu au-delà de leurs films et comment ! Récemment, les fans de Bollywood ont répertorié les meilleures performances qui non seulement les ont divertis, mais les ont complètement terrassés.

L’utilisateur de Twitter, Aavishkar, a posé une question qui disait: “Quelle est selon vous la MEILLEURE PERFORMANCE donnée par votre acteur le plus préféré?” Cela a déclenché une conversation sur le site de micro-blogging où les utilisateurs ont commencé à lister leurs acteurs préférés qui ont laissé une empreinte indélébile avec leur jeu remarquable et leur performance globale. De SRK à Swades, Ajay Devgn à Once Upon a Time à Mumbaai, Ranbir Kapoor à Rockstar, Salman Khan à Bajrangi Bhaijaan, Varun Dhawan à Badlapur, Rajpal Yadav à Chup Chup Ke, Aamir Khan à 3 Idiots, Sanjay Dutt à Munna Bhai MBBS , à Hrithik Roshan à Guzaarish, la liste avait tout pour plaire. Qui allez-vous choisir ?

Selon vous, quelle est la MEILLEURE PERFORMANCE donnée par votre acteur préféré ? — Aavishkar (@aavishhkar) 1 février 2023

Salman Khan – Bajrangi Bhaijaan— Vishwajit Patil (@_VishwajitPatil) 2 février 2023

SRK- Swades, Chak De, Veer Zaara, MNIK, etc. Il y a beaucoup de favoris.— Komal Nayak (@Komal_Nayak6) 1 février 2023

SRK – Fan/MNIK/PathaanAamir – DangalRanbir – RockstarRanveer – BajiraoAyushman – AndhadhunAlia – GangubaiDeepika – GehraiyaanRam Charan – RRR (certains de mes favoris) – fieda (@fiedagirl81) 2 février 2023

