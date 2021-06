SRK ‘Blessing’ Kajol avec une proposition dans ‘Kabhi Khushi Kabhie Gham’ est maintenant un Desi Meme bizarre

Le blockbuster de Bollywood de 2001 « Kabhi Khushi Kabhie Gham… » est un film pour les âges. Réalisé par Karan Johar, le film qui met en vedette Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Kajol, Kareena Kapoor, Hrithik Roshan, Jaya Bachchan a été revisité par les cinéphiles à feuilles persistantes et les critiques au fil des ans. Aimez-le ou détestez-le, le film Johar est un favori dans le monde des mèmes, il ne devrait donc pas être surprenant qu’une scène du film vieux de deux décennies soit devenue virale parmi les desis en 2021. La scène montre Rahul (SRK) apprenant le décès du père d’Anjali (Kajol), alors il s’approche d’elle et place sa main sur la tête d’Anjali, suggérant qu’il lui propose sa demande. mariage clé et vous connaissez le reste.

L’instantané de la « proposition » de K3G a fait surface sur le site de microblogging Twitter et les Indiens se sont précipités sur la plate-forme avec leur propre version de la scène.

Plus tôt cette année, un musicien indien a donné une tournure hilarante à la scène K3G où Anjali casse le gamla (vase) à la maison Raichand pour la deuxième fois.

En ajoutant des rythmes et de la musique de fond au son grinçant qui a rendu la performance de Kajol mémorable, et en éditant l’audio, le compositeur a créé une mélodie entraînante.

Dans la scène, le personnage de Kajol, Anjali, vient s’excuser auprès de Yashvardhan Raichand, joué par Amitabh Bachchan pour avoir cassé un vase lors de sa fête d’anniversaire de mariage et perturbé le rassemblement.

Le morceau a été créé par Mayur Jumani, un compositeur de musique qui réalise des montages vidéo populaires et compte plus de 3 millions d’abonnés sur Instagram.

