SRK approuve la recréation de l’étape “Pathaan” par Virat Kohli et Ravindra Jadeja lors d’un test en Australie

Après avoir passé un moment de gala à profiter du succès retentissant de Pathaan au box-office, King Khan est de retour avec sa session “Ask SRK” pour dialoguer avec les fans sur Twitter. « Bahut din ho gaye….hum kahan se kahan aa gaye….Je pense qu’il est juste de faire un peu de #AskSRK pour nous mettre à jour. Gardons les questions amusantes s’il vous plaît… commençons ! il a écrit sur le site de micro-blogging. Bientôt, les SRKians ont commencé à poser des questions à la star de Bollywood qui s’est assuré qu’il garde son esprit en vie comme toujours !

Un fan a partagé un clip de Virat Kohli et Ravindra Jadeja groovant sur “Jhoome Jo Pathaan” sur le terrain et a demandé à SRK : “Dites quelques mots (pour) la danse Pathaan”. Fait intéressant, Shah Rukh Khan a approuvé les incroyables mouvements de danse des joueurs de cricket et les a complimentés en disant: “Ils le font mieux que moi !! Il faudra l’apprendre de Virat et Jadeja !!!” Alors que le monde tapait du pied sur la piste populaire de SRK et la rendait tendance sur les bobines et les histoires d’Instagram, les joueurs de cricket se sont assurés qu’ils rejoignaient le mouvement avant qu’il ne soit trop tard !

Dans la vidéo, Kohli pouvait être vu en train d’essayer d’exécuter l’étape du crochet de la chanson titre de Pathaan lors du premier match test de l’Inde contre l’Australie à Nagpur. Cela s’est produit le jour 3 du match test initial du Trophée Border-Gavaskar lorsque l’équipe indienne s’apprêtait à sortir sur le terrain après la fin de leurs remarquables manches au bâton. Alors qu’ils attendaient que le capitaine Rohit Sharma donne un discours d’encouragement, Kohli a décidé d’utiliser son temps pour montrer ses mouvements de danse à la foule. Au moment où il a commencé à jouer le pas de crochet de ‘Jhoome Jo Pathaan’, le polyvalent Ravindra Jadeja l’a rejoint pour s’amuser près des cordes de délimitation. Nul doute que leurs coups ont impressionné les internautes et depuis, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, lorsqu’on lui a demandé de décrire Amitabh Bachchan en un mot, SRK a répondu : “La seule légende”. et Dream Girl 2, respectivement.

