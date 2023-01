SRK a rejoint Twitter il y a 13 ans et les fans ne peuvent pas comprendre à quel point ses premiers tweets étaient “purs”

Shah Rukh Khan a sa propre marque de présence charmante sur Twitter et ses sessions «demandez à SRK» produisent souvent des joyaux sous la forme de réponses de la star à ses légions de fans. Mais saviez-vous que ses premiers tweets ont été envoyés il y a 13 ans le 2 janvier ? Il semble que nous soyons passés devant les débuts de SRK sur Twitter il y a à peine deux jours. Nous rappelant le fait est un tweet d’un fan qui a partagé les premiers tweets jamais publiés par SRK et sans surprise, ils étaient sains à tous points de vue.

SRK semble avoir posté une série de tweets les 2 et 3 janvier. Ils ont également abordé une variété surprenante de sujets, des jeux vidéo à ses enfants en passant par son travail, et ont montré une ouverture à “discuter ou rejeter” les idées qui il partagerait. Il a également partagé qu’il était timide mais que Karan Johar lui avait dit de partager sa vie.

«Il était tellement bavard et interactif. Je ne les ai pas vus”, a fait remarquer un utilisateur de Twitter. “Il aime les jeux Batman, je l’aime encore plus maintenant”, a déclaré un autre. “Il avait l’habitude de TOUT partager !”, a écrit un autre utilisateur. “L’homme était ici pour mettre à jour sa vie trente fois par jour, awww, quel mignon, cela dégage une ambiance si pure”, a écrit un autre. “J’adore cet homme @iamsrk – quelle conversation. Pendant une période en 2010, j’ai lu ces tweets, sachant à peine qui il était – je venais de voir son “camée” dans Billu en tant que fan d’Irrfan et j’ai cherché sur Google qui jouait la “star”. A été intrigué et séduit par son ton de conversation franc…” a écrit un fan.

J’aime cet homme @iamsrk – quelle conversation. Pendant une période en 2010, j’ai lu ces tweets, sachant à peine qui il était – je venais de voir son “camée” dans Billu en tant que fan d’Irrfan et j’ai cherché sur Google qui jouait la “star”. A été intrigué et séduit par son ton de conversation franc… ❤️❤️❤️ https://t.co/9MqA5PcuVt— Compte de fans SRK_x10 (@010_srk) 2 janvier 2023

La trajectoire de tweet de SRK a certainement parcouru un long chemin depuis lors.

