Sriti Jha et Arjit Taneja tournent avec Karan Johar pour Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani ; leur photo devient virale

Chez Karan Johar Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani met en vedette Dharmendra, Shabana Azmi, Jaya Bachchan, Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux. Le film devrait sortir l’année prochaine, et il y a quelques jours, il a été révélé que les stars de la télévision Shraddha Arya et Arjun Bijlani ont été encordés pour un camée dans le film. Il a également été rapporté que Sriti Jha et Arjit Taneja sera également vu dans les camées, et aujourd’hui, il a été confirmé que les acteurs de Kumkum Bhagya seront vus dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

Arjit Taneja s’est rendu sur Instagram pour partager une photo des décors avec Karan et Sriti. Il l’a légendé comme suit : “Je ne peux pas m’empêcher d’afficher ça. Seulement 14 heures de réalisation par cette légende. Cela a été une expérience pour le moins écrasante et humiliante. Merci @karanjohar @dharmamovies de nous avoir fait une petite partie de ce blockbuster en devenir et à toute l’équipe pour sa générosité. Meilleurs vœux à vous tous #Gratitude.” Sriti Jha a répondu au message et a écrit : “Heureuses premières !!”

Alors que nous pourrons regarder ces quatre stars de la télévision dans des camées dans le film, une autre actrice de télévision y joue un rôle central. Anjali Anand, connue pour sa performance dans l’émission Kulfi Kumar Bajewala, a un rôle important dans le film. Elle a également été vue plus tôt dans la réalisation de vidéos.

Le dernier réalisateur de Karan Johar, Ae Dil Hai Mushkil, a fait des camées de stars comme Shah Rukh Khan, Alia Bhatt et Lisa Haydon. Leurs scènes étaient sûrement l’un des points forts du film, et maintenant, comme Karan a enrôlé ces stars de la télévision pour les camées de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, nous sommes sûrs que le public en attendra beaucoup.