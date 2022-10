Sriti Jha entre dans une émission de télé-réalité de danse en tant que candidate générique

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est de retour après cinq ans à la télévision nationale indienne et l’émission de télé-réalité de danse se classe plus haut dans les charts TRP en raison des excellentes performances des candidats et des épisodes divertissants jugés par Karan Johar, Madhuri Dixit et Nora Fatehi.

Après que l’acteur de Kundali Bhagya Dheeraj Dhoopar ait quitté Jhalak Dikhhla Jaa 10 pour des raisons de santé, l’actrice de Kumkum Bhagya Sriti Jha entrera dans l’émission de téléréalité basée sur la danse en tant que candidate générique. Sa promo a été partagée par Colors TV sur leur compte Instagram le dimanche 2 octobre avec la légende “Wild card entry ke saath karne wali hai Sriti Jha apna Jhalak Dikhhla Jaa ka safar shuru!”.

Dans la vidéo promotionnelle, Sriti Jha, qui a fait ses débuts d’actrice dans le drame musical pour adolescents de Disney India Dhoom Machao Dhoom en 2007, peut être vue dans un magnifique sari dansant sur l’air du remake de Manike Mage Hithe, qui a été présenté dans la comédie à venir. film Dieu merci.





Avant l’émission de téléréalité dansante, Sriti a été vue le plus récemment dans l’émission de téléréalité basée sur les cascades Khatron Ke Khiladi 12 animée par Rohit Shetty. L’actrice avait été éliminée au cours de la huitième semaine, mais était également revenue en tant que candidate générique la dixième semaine, mais avait perdu face à Faisal Shaikh dans la tâche d’élimination et n’avait pas pu continuer son voyage.

Faisal Shaikh, qui s’est retrouvé premier finaliste de Khatron Ke Khiladi 12 perdant face au chorégraphe Tushar Kalia dans la tâche finale, participe également à Jhalak Dikhhla Jaa 10 dès le premier épisode lui-même, avec une autre candidate du KKK12 Rubina Dilaik, qui avait également remporté Bigg Boss 14.

L’actrice de Jamai Raja rejoindra d’autres candidats populaires tels que Amruta Khanvilkar, Nia Sharma, Niti Taylor, Paras Kalnawat et Shilpa Shinde, entre autres, dans l’émission de télé-réalité de danse animée par Maniesh Paul.