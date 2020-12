La vallée du Cachemire ressemble à un paradis hivernal après avoir reçu la première chute de neige de la saison samedi. Les habitants de Srinagar, Baramulla et d’autres endroits du Cachemire se sont réveillés jusqu’à deux à trois pouces de neige recouvrant leurs maisons, jardins, voitures et rues. Les stations de montagne du Cachemire ont reçu plus de chutes de neige, environ deux à trois pieds.

Selon un rapport Dans le Grand Cachemire, des chutes de neige légères à modérées se sont produites dans les plaines de la vallée tandis que les régions plus élevées ont reçu de fortes chutes de neige.

Un responsable du département Met a également déclaré que les conditions météorologiques devraient s’améliorer et qu’aucune forte chute de neige n’est attendue dans la région avant le 20 décembre.

Les chutes de neige ont perturbé la circulation car plusieurs routes principales ont dû rester fermées, comme la route nationale Srinagar-Jammu.

Les hautes étendues de l’Himachal Pradesh, du Jammu-et-Cachemire et de l’Uttarakhand ont également reçu une nouvelle vague de neige jeudi, tandis que les températures minimales dans les plaines devraient baisser après le retrait d’une perturbation occidentale. Delhi et ses villes voisines devraient recevoir de légères pluies au cours des deux prochains jours sous l’influence d’une nouvelle perturbation occidentale passant au-dessus de l’Himalaya, a indiqué le département météorologique.

La température minimale dans la capitale nationale devrait également baisser d’ici lundi, a indiqué l’IMD. La température minimale dans la ville s’est établie à 10,9 degrés Celsius, tandis que le maximum a été enregistré à 29 degrés Celsius.