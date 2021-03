Le duo de double mixte de Pranaav Jerry Chopra et Sikki rencontrera le duo français de Julien Maio et Lea Palermo, tandis que Dhruv fera équipe avec Ashwini, pour affronter le duo anglais, quatrième tête de série, Chris Adcock et Gabrielle Adcock. Le duo de double masculin indien, septième tête de série, composé de MR Arjun et Dhruv Kapila, rencontrera le duo anglais de Matthew Clare et Ethan Van Leeuwen au premier tour.

