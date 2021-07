Srikant de The Family Man, alias Manoj Bajpayee, réagit au fait que Sunil Pal l’appelle gira hua aadmi et déclare que « les gens devraient méditer » | Nouvelles télévisées

New Delhi : l’acteur classique Manoj Bajpayee a récemment été surnommé « badtameez » et « gira hua aadmi » par le comédien de stand-up Sunil Pal. Il est même allé jusqu’à qualifier sa célèbre websérie « The Family Man » de porno.

Réagissant à cette déclaration, Manoj Bajpayee alias Srikant de « The Family Man » a déclaré à Hindustan Times dans une interview : « Je comprends que les gens n’ont pas de travail. Je comprends tout à fait. J’ai été dans cette situation. Mais dans ce genre de situations, les gens devraient méditer. »

Pour les non-initiés, Sunil Pal avait dit, « Manoj Bajpayee kitna salut bada acteur hoga, kitne salut bade récompense mile, par usse zyada badtameez aur gira hua aadmi maine nahi dekha. » Il a également commenté la saison deux de la série web, La femme de Srikant montrée comme ayant une liaison, la relation de sa fille adolescente entre autres.

Pal a commenté, « Yeh saari cheezein jo hai na bandh honi chahiye. Yeh bhi ek porn hai. Porn sirf dikhane ka nahi hota, vichaaron ka bhi porn hota hai. »

Sunil Pal a dit tout cela dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Côté travail, Manoj Bajpayee sera vu dans Dial 100, avec Neena Gupta et Sakshi Tanwar. Il sera présenté en première sur ZEE5 le 6 août 2021. Il a également Kurup et Despatch dans son chaton.

D’ailleurs, « The Family Man saison 3 » est en cours.