Srijit Mukherji remplace Rahul Dholakia en tant que réalisateur du biopic de Mithali Raj « Shabaash Mithu » | Nouvelles des gens

New Delhi : le cinéaste Srijit Mukherji dirigera désormais le drame sportif « Shabaash Mithu » mettant en vedette Taapsee Pannu. Le film, précédemment dirigé par le réalisateur Rahul Dholakia, raconte le voyage de Mithali Raj, capitaine de l’équipe de cricket féminine indienne ODI.

Parlant de la même chose, Srijit Mukherji a déclaré: « En tant que passionné de cricket et chercheur, l’histoire de Mithali a toujours été une inspiration pour moi. J’étais excité depuis que j’avais entendu parler de ce film pour la première fois et maintenant que j’en fais partie, J’ai hâte de commencer le voyage pour porter bientôt cette histoire exaltante au grand écran. »

« Les perturbations de Covid ont nécessité le report du tournage et, par conséquent, Rahul quitte Shabaash Mithu. Il est regrettable qu’après avoir partagé et nourri ce rêve pendant longtemps, Rahul doive se séparer. Sa contribution restera, je l’en remercie et Je lui souhaite le meilleur. Srijit Mukherji assumera désormais le rôle de réalisateur. Srijit a travaillé en étroite collaboration avec nous sur Ray et nos plans de faire un film de cricket ensemble vont maintenant se concrétiser. Je suis sûr qu’il apportera toute sa passion et son art à ce film de rêve », a déclaré Ajit Andhare, COO, Viacom18 Studios.

Le réalisateur Rahul Dholakia a partagé: « Il y a des films que vous savez que vous devez faire. Shabaash Mithu était ce film. Covid a gâché les horaires de tout le monde, le mien n’était pas différent. Malheureusement, je ne dirigerai pas le fabuleux scénario écrit par Priya Aven et conçu par Ajit Andhare sur la vie du légendaire joueur de cricket Mithali Raj. La passion de Taapsee de s’immerger dans le personnage a fait un plaisir de travailler avec elle. Ajit a une vision et un plan pour le film et la façon de le sortir. Je lui souhaitons, ainsi qu’à l’équipe, le meilleur pour cela. »

« Shabaash Mithu » raconte les hauts et les bas, les revers et les moments d’euphorie de la vie de Mithali avec Taapsee Pannu essayant le rôle principal.

Le film devrait sortir en 2022.