Srijit Mukherji remplace Rahul Dholakia au poste de directeur de Shabaash Mithu, vedette de Taapsee Pannu.

L’un des films les plus attendus de 2022, « Shabaash Mithu » avec Taapsee Pannu dans le rôle principal, sera désormais dirigé par Srijit Mukherji. Basé sur la vie du capitaine de l’équipe de cricket féminine indienne ODI – Mithali Raj, le film était auparavant censé être réalisé par Rahul Dholakia.

Dans sa déclaration sur Twitter, Dholakia a écrit : « Il y a des films que vous savez devoir faire. Shabaash Mithu était ce film. Quand j’ai lu le scénario, j’étais certain, ce film, je devais le faire ; c’était il y a presque un an et demi – malheureusement, je dois mettre fin au voyage qui a commencé en novembre 2019. »

Il a ajouté : « Je ne ferai pas partie du rêve, mais je suis et serai toujours là pour qu’ils réalisent leur rêve. Covid a bouleversé les horaires de tout le monde, le mien n’était pas différent. Ajit a une vision et un plan pour le film et la façon de le sortir. Je lui souhaite, ainsi qu’à l’équipe, le meilleur pour cela.

Tout en partageant sa déclaration, il a écrit dans la légende : « Bonne chance #ShabaashMithu !! Et pour tout autre commentaire à ce sujet, merci de contacter @MandviSharma ! Merci à tous ! »

Srijit Mukherji est un réalisateur lauréat de plusieurs prix nationaux qui a toujours travaillé dans la prochaine série d’anthologies ‘Ray’. Parlant de ‘Shabaash Mithu’, Srijit a déclaré: « En tant que passionné de cricket et chercheur, l’histoire de Mithali a toujours été une source d’inspiration pour moi. J’étais excité depuis que j’avais entendu parler de ce film pour la première fois et maintenant que j’en fais partie, j’ai hâte de commencer le voyage pour porter bientôt cette histoire exaltante au grand écran.

‘Shabaash Mithu’ est l’histoire de l’une des plus grandes joueuses de cricket du monde, Mithali Raj, et raconte les hauts et les bas, les revers et les moments d’euphorie de la vie de Mithali.